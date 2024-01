Estos son los peligros al usar redes WiFi gratuitas en México

En la era digital, el acceso a redes WiFi gratuitas se ha convertido en una bendición para muchos. Ya sea para navegar por internet, enviar correos electrónicos o mantenerse conectado en movimiento, estas redes ofrecen una solución práctica y económica para ahorrar datos de telefonía móvil.

Sin embargo, es crucial comprender que, aunque estas conexiones inalámbricas pueden ser de gran ayuda, también presentan amenazas significativas para la seguridad de nuestros datos. Dicho esto, a continuación te explicamos la razón.

¿Cuáles son los peligros al usar redes WiFi gratuitas en México?

La Profeco advierte que las redes WiFi gratuitas en México suelen carecer de la seguridad necesaria, ya que muchas de ellas no están cifradas para proteger la información personal de los usuarios. En un mundo donde la privacidad es un bien preciado, conectarse a estas redes sin precauciones puede ser un riesgo innecesario. En este sentido, es fundamental reconocer que, mientras disfrutamos de la conveniencia de la conectividad gratuita, nuestras acciones pueden abrir puertas a potenciales amenazas cibernéticas.

El atractivo de usar redes WiFi gratuitas para ahorrar datos en nuestros planes de telefonía móvil es innegable. Sin embargo, este beneficio aparente puede volverse en nuestra contra si no tomamos las medidas de seguridad adecuadas. Al utilizar estas conexiones, existe un riesgo real de intercambio de información sensible o confidencial. Desde contraseñas hasta credenciales e incluso el acceso a cuentas bancarias, nuestras vidas digitales pueden quedar expuestas a miradas indiscretas si no somos conscientes de los peligros que acechan en la red.

El robo de información personal es una amenaza latente al conectarnos a este tipo de redes de Internet. Las contraseñas que ingresamos, las credenciales almacenadas en nuestros dispositivos y, lo que es más preocupante, la posibilidad de acceder a nuestras cuentas bancarias, se convierten en objetivos atractivos para aquellos con intenciones maliciosas. La conveniencia de la conectividad gratuita no debería eclipsar la necesidad de proteger nuestros datos.