Conoce a Jawy Méndez y comparte sonrisas apoyando al Juguetón

Desde hace 29 años el Juguetón ha repartido sonrisas por todo México y en esta ocasión Jawy Méndez se une a la campaña con tu ayuda.

Jawy Méndez sorprendió a todos sus fans al unirse al Exatlón en su más reciente edición 2023; después de haber sido eliminado por “Big Papi” y estando lejos de las playas del Exatlón, decidió unirse al Juguetón.

¿Cómo conocer a Jawy Méndez?

Para conocer en persona a Jawy, lo único que tienes que hacer es traer un juguete nuevo, que no use pilas y que no sea bélico y donarlo al Juguetón ¡así de fácil! Una vez que hayas donado, Jawy te estará esperando en la Villa Juguetón y podrás convivir con él este 22 de diciembre en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal) a las 2:00 p.m. para compartir sonrisas y apoyar al Juguetón.

¿Quién es Jawy Méndez?

Luis Alejandro Méndez, mejor conocido como Jawy Méndez, saltó a la fama como parte de diferentes reality shows desde 2014, hasta llegar a las playas del Exatlón, siendo parte del equipo Negro para después ser elegido como uno de los emblemáticos Azules.

Jawy, además, es cantante de reguetón y destaca en artes marciales mixtas.