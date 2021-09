Conor McGregor y Machine Gun Kelly, novio de Megan Fox, protagonizan pelea.

Una noche llena brillo, belleza, sensualidad y talento se vivió en los VMAs, pues en la alfombra roja se pudo apreciar todo tipo de celebridades.

Todo lucía lleno de magia y felicidad; sin embargo, de pronto se presenció un gran movimiento debido a una riña entre el rapero-rockero estadounidense Machine Gun Kelly, quien iba acompañado de su novia, Megan Fox, y el peleador irlandés Conor McGregor, quien estaba siendo detenido por su equipo de seguridad.

Aunque el altercado duró unos segundos, sin duda, acaparó los reflectores. Sin embargo, en otro video difundido en redes sociales se aprecia cómo un guardia de seguridad en medio de la situación esquiva un golpe, así como varios gritos para detener la situación. Posteriormente, la pareja es llevada a uno de los costados de la alfombra roja para salir de la situación.

Las declaraciones del peleador

McGregor dijo al sitio Entertainment Tonight que “no pasó absolutamente nada”, y agregó. “Nada pasó conmigo, yo solo peleo con peleadores de verdad, gente que de verdad pelea, ¿sabes a lo que me refiero?, yo no peleo con little vanilla boy rapers. Ni siquiera lo conozco, no sé nada de él sólo que estaba con Megan Fox”.

Tras esta fuerte riña, muchas especulaciones se hicieron presentes, pues una de las teorías sobre dicha situación es que el altercado surgió cuando Machine Gun Kelly le negó una foto a Connor; sin embargo, esto fue descartado por el propio peleador.

McGregor intentando pegar a Machine Gun Kelly en la alfombra roja con Megan Fox en medio de todo. Lo de Conor ya ha dejado de tener gracia. #VMAs pic.twitter.com/DvFBkxHo5z — WONDER ARAN 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜🔻 (@tzantzi) September 13, 2021

Sin duda, fue un evento que marcó el evento y que será recordado durante mucho tiempo, pues es poco común que pasen este tipo de cosas.