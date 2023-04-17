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FOTOS | Se filtra género y fecha de nacimiento del bebé de Christian Nodal y Cazzu.

Recientemente, se filtró supuesto ultrasonido de la rapera Cazzu en el que se ve el sexo de su bebé. ¿Será niño o niña? Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

Nodal y Cazzu embarazados.jpg
Nodal y Cazzu kitty.jpg
Nodal y Cazzu con de rojo sala.jpg
Cazzu selfie con lentes.jpg
Cazzu y Nodal sonriendo (2).jpg
Cazzu frente al espejo.jpg
Cazzu y Nodal sonriendo.jpg
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Cazzu tomando Fernet.jpg
Nodal y Cazzu con lentes.jpg
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Cazzu y Nodal verde.jpg
Cazzu en concierto.jpg
Cazzu y Nodal papas.jpg
Cazzu de espaldas.jpg
Cazzu y Nodal serán papas.jpg
Cazzu pelo corto.jpg
Cazzu y Nodal primera foto juntos.jpg
Cazzu y Nodal enamorados.jpg
Cazzu y Nodal prensa.jpg
Cazzu y Nodal avion.jpg
Cazzu y Nodal nena trampa.jpg
Cazzu y Nodal de rojo.jpg
Cazzu y Nodal con la prensea.jpg
Cazzu y Nodal argentina.jpg
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