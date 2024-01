Coque Muñiz da detalles de su presentación en el Lunario del Auditorio Nacional

Este jueves el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Coque Muñiz, quien aprovechó para hablarnos de su próxima presentación en el Lunario del Auditorio Nacional al lado de su hijo.

¿Qué dijo Coque Muñiz?

Coque Muñiz lamentó que su hijo no haya podido acudir al foro de Ventaneando, pero aseguró que le había surgido un compromiso con el que tenía que cumplir, aunque sí estará con él en el Lunario.

Jorge “El Coque” Muñiz habla de cómo es su hijo Axel en el escenario

“Estamos muy contentos porque tenemos una gira nueva y yo estoy muy sorprendido”, declaró y felicitó a los conductores de Ventaneando por sus próximos 28 años.

“Venimos en febrero… este 27 estoy en el Lunario. Vamos a cumplir 50 fechas en diferentes momentos, pero ya son 50 Lunarios y yo le agradezco al Auditorio Nacional que nos trate tan bien. Es un lugar relativamente pequeño, pero la gente la pasa tan bien como nosotros”, recalcó.

“Si pudiéramos darle la calificación a los lugares, el Lunario tendría diez porque el equipo de audio que tienen es perfecto, las luces son las necesarias y entonces el público tiene una cercanía, una comodidad y eso se agradece”, añadió.

Además de eso, el Coque Muñiz señaló que también se presentará en el Teatro Metropolitán y la Arena Monterrey, sitios en los que también se presentará su hijo Axel, al menos hasta que él le diga que ya.

“Al principio yo sentía que lo estaba ayudando, ahora cómo me hace falta porque cuando llega un chavo refresca el escenario, la gente pone la atención. No podemos imponer a los hijos para que les vaya bien, ellos se lo tienen que ganar”, acotó.

Coque Muñiz destacó que a lo largo de su ya larga carrera le han tocado hacer muchas cosas y recordó una de sus facetas como conductor de un programa dominical, así como su paso por la televisión, aunque su vida siempre ha sido la música.

“Yo le doy gracias a Dios de todo lo que me ha dado, me ha dado la oportunidad de vivir feliz en una familia, mi papá está bien, mis hermanos, se fue mi hermano Marco el año pasado pero seguimos todos unidos y echándole ganas y en el trabajo he hecho tantas cosas”.

