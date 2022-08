Estas son las similitudes entre Eduardo y Alex Garza, exalumnos de La Academia.

Corazón Grupero: El Expediente es un podcast de música regional mexicana, lleno de diversión y grandes invitados, entre los que destacó recientemente Eduardo Ochoa, quien compartió micrófonos con Alex Garza, quien es una de las conductoras de este programa.

Eduardo se convierte en el último expulsado de La Academia.

Cabe mencionar que Alex Garza y Eduardo Ochoa tienen tres cosas en común, la primera, que ambos formaron parte del reality show de talentos más visto de todo México, la segunda, que los dos se quedaron con el sexto lugar en sus respectivas ediciones de La Academia y por último, que ambos son fervientes creyentes del amor.

¿Cómo se siente Eduardo tras no estar en la Final de La Academia? Eduardo señaló que ha sido una experiencia rara salir de La Academia, pero se dijo contento con todo lo que está pasando a su alrededor. “Me siento bien a gusto, la verdad. Todo lo que me esforcé, todo lo que hice y lo que estamos haciendo ahorita, vienen cosas muy importantes”.

Alex Garza habló sobre la reacción de Lolita Cortés y Ana Bárbara una vez que se dio a conocer que Rubí sería finalista y no Eduardo, quien a su gusto tiene mejor voz que ‘La quinceañera más famosa de México’.

Eduardo dijo no saber sobre lo sucedido y aseguró que con la ‘Jueza de Hierro’ no ha hablado, mientras que con Ana Bárbara sí. No obstante, coincidió con Garza en que después de La Academia lo que ellos hagan va por su cuenta, aunque al reality si es una gran escuela y un gran trampolín.

El exacadémico tuvo una charla muy amena con los conductores de Corazón Grupero: El Expediente, por ello, cuando le preguntaron si ha “chapulineado” o si “chapulinearia” a alguno de sus amigos, Eduardo dijo que no, ya que eso no se toca y se respeta, no obstante, reveló que a él sí se lo han hecho.

En tono de broma, Alex Garza dijo que ya tenía un fan para abrir su OnlyFans, pero lo que sorprendió fue cuando Eduardo se apuntó y motivó a nuestra conductora a que animara, a lo que Garza se chiveo y le dijo que el académico sería premium.

¿Qué opina Eduardo sobre la estancia de Rubí?

Eduardo reveló que cuando se dio cuenta que él era el expulsado le dolió bastante, pero sobre Rubí dijo que es una “niña que ha crecido bastante, a lo mejor no es muy afinada, ella misma lo dice, pero la verdad ha crecido bastante”, también mencionó que tiene un gran talento y carisma con la gente, por ello, se merece estar en la final.

El programa fue muy ameno y constantemente se tiraban la onda los exacadémicos, tanto así que Alexita Garza declaró que ella sentía que la vida les estaba diciendo “colabórense”; sin embargo, se refería el tema musical, pues a ninguno les parecía extraña la idea de hacer algo juntos en algún momento, incluso le cantaron a capella las mañanitas a Héctor Navarro.

Ya en la recta final, Eduardo le cantó un “Loco enamorado” a Alex Garza, quien se sonrojó y se quedó sin palabras.