La Academia: Cesia, Rubí, Mar, Nelson y Andrés hablan previo a la final.

La Final de La Academia está a la vuelta de la esquina y este jueves, William Valdés y los cinco finalistas Cesia, Rubí, Mar, Nelson y Andrés dieron su primera conferencia de prensa y externaron su sentir previo a esta Gran Final que se dividirá en dos partes.

Cuando les preguntaron si están listos para enfrentarse a la realidad una vez que finalice La Academia, Cesia respondió que cree que sí están listos y que van a trabajar mucho para que una vez saliendo del reality de talento puedan darles a las personas lo mejor de sí y todo por lo que han trabajado. Aunado a esto, Mar señaló están preparados para todas las adversidades que puedan presentarse en esta carrera, ya sea como artistas, como cantantes, en lo que sea, pero en la música, también declaró que están listos para cualquier cosa que se les venga encima.

Por su parte, Nelson dijo que “sí es una gran presión y todo y como hemos visto en varias ocasiones, no siempre el primer lugar o el más votado es el que más triunfa, pero yo la verdad que veo a todos mis compañeros y a toda mi generación y siento que todos son unas estrellas poderosas, así que vamos a picar piedra y vamos a trabajar muy duro para eso”.

Los finalistas en conferencia de prensa… 😱🧡 Previo a la 𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 de #LaAcademia... ¡Andrés, Cesia, Mar, Nelson y Rubí tendrán su primer acercamiento a los medios de comunicación! 🎤🎥 Este jueves 11 de agosto, a las 10 a.m. por el 24x7. 📲 ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/1R7peq1M1O — La Academia (@LaAcademiaTV) August 10, 2022

¿Cómo definen su paso por La Academia y cuál ha sido su mayor aprendizaje? Nelson declaró que para él ha sido una experiencia “transformadora” y maravillosa, ya que ha aprendido cosas que en su vida pensó aprender, pero dijo sentirse preparado para el mundo exterior.



En tanto que Rubí aseveró que la palabra “trascender” es como podría definir su estancia en La Academia, debido a que cuando llegaron eran unos y ahora son otros, pero sin perder su esencia ni su personalidad, así mismo, haber formado parte de esta generación los ha preparado para enfrentar lo que hay afuera.

Andrés habló de una “metamorfosis” pues ha sido un cambio total el que se generó en esta generación de La Academia, pues muchos de ellos llegaron al reality de talento pensando que sabían muchas cosas y lo tenían todo resuelto, pero no es así; sin embargo, se sienten preparados para cualquier reto que pudiera venir.

Cesia definió su estancia en La Academia como “revolucionaria” porque son personas totalmente diferentes e hicieron cambios en tampoco tiempo y eso es bonito, no obstante, esperan seguir generando una revolución una vez que abandonen el reality.

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Por último, Mar aseguró que “confianza” seria la palabra que definiría su paso por La Academia, no solo por la confianza que le dieron los maestros para poder mejorar, sino por la que se tienen ellos mismos en estos momentos.

Cuando le preguntaron a Rubí si estaba lista para ganar, ‘La quinceañera más famosa de México’ dijo sentirse contenta por haber llegado a la Final, aunque el futuro es incierto y no se sabe qué va a pasar ni quién sea el ganador ya que todo depende del público, pero está segura de haber formado parte de esta generación a pesar de las dificultades por las que ella y sus compañeros pasaron. Por último, dijo que no importa si gana ella u otro de sus compañeros, ya que ella estará muy feliz de eso.

Los académicos dijeron que es su sueño formar parte de los primeros tres lugares para así poder formar con Sony, pero todos están enfocados en buscar el primer lugar. Sobre si van a poder solos en su carrera ya sin el apoyo de TV Azteca, los académicos aseguraron que sí van a poder con el paquete, pero TV Azteca siempre será su casa y ellos lucharán por sus sueños.

¿Por qué merecen ser los ganadores de La Academia?

Cesia dijo que, porque ha sido un sueño que ha tenido desde pequeña y por el cual ha trabajado mucho, sobre todo en su país donde cuestan muchos las oportunidades y esta ha sido la oportunidad más grande de su vida, además de mencionar que porque lo necesita y sabe que lo merece igual que sus compañeros.

Nelson aseguró que merece ganar porque siempre ha sido una persona real con sus compañeros y “he demostrado que la competencia sana también te lleva a la final. Siento que soy una persona que se diferencia por la libertad que tiene de expresarse y de ser uno mismo, y de demostrar que a veces no hace falta tener la mejor voz para que te lleve hasta la final, pero puedes complementar con otras cosas”. También declaró que siempre ha brindado su alma y amor en este escenario y obtener el primer lugar sería un sueño para él.

Rubí señaló que al igual que sus compañeros ha trabajado mucho y le costó mucho y todavía le cuesta, pero está consciente que tiene que seguir preparándose para que las personas vean un crecimiento en ella y merece ganar porque siempre se ha mostrado real y porque para ella es importante inspirar a otras personas de que se puede ganar sin importar las limitaciones, pues ella en ocasiones dudó de sí misma, pero no todo se trata de una gran voz, sino también de cómo impacta esto de forma positiva en la vida de otras personas.

Mar dijo que siempre ha sabido que ese es su sueño y su camino y ella desea compartir su historia a través de la música, por ello le gustaría ganar y compartir este mensaje con el público.

Por último, Andrés señaló que entre los finalistas no hay uno solo que no merezca ganar pues todos han trabajado mucho para llegar hasta donde están. El académico dijo que ha buscado este sueño desde los 11 años que empezó a tocar la guitarra y sabe lo que es buscar cumplir su meta sin importar la enfermedad o padecimientos, cabe recordar que él padece Diabetes Tipo 1.