Corren del kínder a la hija de Dani Flow por canciones explícitas del cantante

Bien dicen que todo en la vida tiene consecuencias y, estas no siempre recaen sobre las personas responsables, sino sobre terceros involucrados, algo así le sucedió a la pequeña Lucy, hija de Dani Flow que fue expulsada de su escuela por las canciones explícitas que interpreta su padre.

La carrera de Dani Flow ha estado llena de polémicas y no solo por lo explícitas que son sus canciones, sino también por la relación poliamorosa que sostiene con su esposa y con su novia.

Sin embargo, aunque esto le importa poco y nada al cantante, es un hecho que ha tenido consecuencias en su familia, sobre todo en la pequeña Lucy, quien se quedó sin escuela gracias a su padre.

¿Qué se sabe sobre la expulsión de Lucy, hija de Dani Flow?

En enero pasado usuarios en redes sociales pidieron cancelar al intérprete de “Reggaeton Champagne” después de que se hiciera viral el fragmento de una de sus rimas en donde señala que no tocaría a su hija, pero sí a sus compañeras de secundaria.

Esto le trajo consigo un sinfín de críticas al polémico cantante, quien incluso tuvo que salir a pedir disculpas por lo sucedido, pero no contaba con que el hecho tendría repercusiones en su familia, sobre todo en su hija Lucy, quien fu expulsada del kínder.

¿Qué dijo Dani Flow al respecto? Víctor Daniel Valladares Barrientos, mejor conocido como Dani Flow, concedió una entrevista al podcast “Realidad”, donde recordó la cancelación que sufrió en redes.

“La cancelación cayó en un momento donde yo tuve que cancelar shows porque yo ya había tomado ese tiempo para darme un break. Entonces, mis vacaciones antes de la cancelación habían empezado un par de días antes. Yo estaba en la playa cuando me cayó el madra...”, declaró.

“Fue bien fuerte porque pasaron cosas que me sacaron a la niña del kínder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones y me hablaron: ‘Oye, los papás están preocupados’, cosas así. Le hablé a mi papá, no sabía qué hacer, ya después afortunadamente, gracias a Dios, pues llegaron otras opciones donde vi que el panorama no estaba tan cerrado”, recalcó.

¿Qué hizo al respecto? Después de lo sucedido, Dani Flow entendió las repercusiones que puede tener una cancelación en su vida y en la de su familia, por ello, tanto él como su esposa buscaron un nuevo colegio para su hija Lucy.

“No era bienvenida mu hija por mi culpa. Como está chiquita todavía, tramos de que ella estuviera alejada de la situación, pero me abrió mucho el hecho de que no puedo cometer este tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. Creo que he trabajado en ser una mejor persona en pro de mi carrera, que, a fin de cuentas, eso va a repercutir en mi familia, en mis amistades, en mi circulo social”, finalizó.