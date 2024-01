“X” (Twitter) borra cuenta de Dani Flow tras polémica: ¿qué consecuencias siguen?

Vaya lío en el que se metió el cantante de reguetón conocido como Dani Flow, debido a los comentarios machistas y pedófilos que realizó durante un podcast y que le valieron ser funado y cancelado en redes sociales.

¿Qué dijo Dani Flow? En redes sociales circularon algunos videos en donde aparece el cantante criticando a las mujeres feministas, así como a Nath Campos, la influencer que denunció Ricardo Gónzalez, alias Rix, por abuso sexual.

“Fue una pen… y eso que me ca… Rix como personaje, ¿ves que salía a la calle a molestar a la gente? Ese contenido no me gusta, pero sí fue una pe… por lo que lo metieron a la cárcel”, declaró.

“Me ca… esas morras, esas y las que salen a rayas a la calle. Esas ni rucas se deberían llamar”, agregó en otro comentario y también dijo que “a mi hija jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez sí”.

Dani Flow ofreció disculpas tras polémica

Después de la polémica que se generó en redes por sus comentarios nada afortunados, Dani Flow salió a pedir disculpas: “Hago este video para pedir una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual sobre un freestyle que hice hace muchos años”.

El llamado ‘Rey del morbo’ reconoció que fue irresponsable de su parte abordar un tema tan delicado de esa forma: “El abuso sexual no es broma, esa línea no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición final y oficial sobre el tema”.

Sobre el movimiento feminista, Dani Flow se dijo ignorante: “No debí haber hablado al respecto, sino buscar informarme más; lo cual haré en pro de mi persona y mi familia. Para que no quede duda, desde siempre apoyo a toda persona que busque igualdad de derechos”.

¿X eliminó la cuenta de Dani Flow?

Después de todo el revuelo que desataron las palabras de Dani Flow, este miércoles sus fans amanecieron con la sorpresa de que la cuenta del cantante ha sido borrada de la “X” (antes Twitter).

Al intentar buscar la cuenta de Dani Flow en “X”, ya no aparece el perfil oficial, situación que de inmediato fue percibida por sus seguidores y haters, quienes reaccionaron a este hecho con diversos comentarios como: “le bajaron la cuenta al Dani Flow jajajaja”, “Deberían de poner un examen de IQ antes de poder crearse una cuenta de Twitter”, “Ya era hora de que funaran a Dani Flow, me tiene harta”.