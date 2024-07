Saca partido a tu cabello con estos cortes de moda para el verano 2024

El cambio de estación es el momento perfecto para renovar nuestro look y darle un nuevo aire a nuestro pelo. En este sentido, es primordial estar al tanto de las tendencias que marcarán pauta en la temporada que llega. Por ello, en esta ocasión te presento los cortes de moda para el verano 2024 que serán imprescindibles para lucir a la moda y sacarle el máximo partido a tu melena.

¿Qué Cortés están de moda en 2024?

Blunt Bob

El Blunt Bob es un corte de cabello que ha sido tendencia durante varias temporadas y seguirá siendo uno de los más populares para el verano 2024. Consiste en un corte recto, a la altura de la mandíbula, que le da un aspecto moderno y sofisticado a cualquier tipo de cabello. Es ideal para aquellas que buscan un cambio radical en su look y quieren lucir elegantes y a la moda.

Mullet

El Mullet es otro corte de cabello que estará en tendencia este verano. Se caracteriza por ser corto en la parte delantera y largo en la parte trasera, creando un contraste muy llamativo y original. Este corte es perfecto para aquellas que buscan un estilo más atrevido y desenfadado, ideal para lucir en la playa o en eventos informales.

Corte Pixie

El Corte Pixie es una opción perfecta para aquellas que buscan un cambio radical en su look y quieren lucir frescas y juveniles durante el verano. Consiste en un corte muy corto, que resalta los rasgos faciales y le da un toque de sofisticación a cualquier estilo. Es ideal para aquellas que buscan comodidad y practicidad en su día a día, sin dejar de lucir a la moda.

También te puede interesar: ¿Qué cortes de pelo realza la belleza de mujeres con canas? Escoge tu favorito

Melena Shag

La Melena Shag Corta es un corte de cabello que estará muy de moda este verano. Consiste en capas cortas y desfiladas que le dan volumen y movimiento al cabello, creando un estilo desenfadado y muy favorecedor. Es ideal para aquellas que buscan un look más informal y juvenil, perfecto para lucir en la playa o en eventos al aire libre.

¿Qué fecha entra el verano 2024?

El verano 2024 dará inicio el jueves 20 de junio y llegará a su fin el domingo 22 de septiembre, marcando el comienzo de una de las temporadas más esperadas del año. Es el momento perfecto para renovar nuestro look y darle un nuevo aire a nuestro cabello con los cortes que marcarán tendencia. No dudes en apostar por un cambio de look y lucir a la moda con alguna de las opciones aquí mencionadas.