COVID-19: ¿por qué la variante Centaurus es cinco veces más contagiosa?

La pandemia continúa y ahora México se encuentra atravesando su quinta ola de contagios, algo que también está sucediendo con otros países de Latinoamérica. Dentro de esta situación hay que mantener ciertas precauciones, pues la variante Centaurus de COVID-19 es cinco veces más contagiosa.

Una nueva prueba COVID está siendo creada por científicos de México.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que este virus surgido en India se expande con mucha velocidad debido a su alta velocidad de transmisión.

Es cierto también que gracias a las campañas de vacunación los riesgos se han reducido considerablemente, así como nuestras defensas son mucho mayores.

Ahora bien, no estamos aún en condiciones de decretar el fin de la pandemia aunque es una realidad que las restricciones ya son prácticamente nulas.

Te puede interesar: COVID-19: ¿En qué estados no será obligatorio el cubrebocas?

¿Por qué se considera que la variante Centaurus es cinco veces más contagiosa?

La OMS considera que Centaurus es cinco veces más contagiosa que Omicron, otra de las tantas variantes con las que hemos tenido que lidiar en este último tiempo.

A través de la cuenta oficial de Twitter del organismo, la doctora Soumya Swaminathan dice que, “aún es demasiado pronto para saber si esta variante tiene más capacidad de escapar al sistema inmune o si causa una enfermedad más severa, pero estamos vigilando de cerca estos aspectos”.

A la fecha, la variante Centaurus se ha desplegado en países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Japón.

Centaurus se distingue por los siguientes síntomas: dolor de garganta, dolor de cabeza, tos, fatiga, secreción nasal junto con la pérdida del gusto y el olfato.

Es necesario también completar con los calendarios de vacunación que las autoridades sanitarias han dipuesto. Por lo tanto, si aún no has recibido las dosis de vacunas correspondientes al COVID puedes hacerlo, no solo por ti, sino por el otro, y también para que esta pandemia termine de una vez por todas. Es nuestra responsabilidad que eso suceda.

También te puede interesar: Madonna comparte información falsa sobre COVID-19.