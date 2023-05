Así reaccionó Valentina Quirós al beso de Santa Fe Klan y Karely Ruiz.

La polémica sigue en la vida de los famosos mexicanos, ahora le tocó a Santa Fe Klan. Ya sea por la fama de las partes como por la repercusión que tienen ante cada aparición, la realidad es que ignorar esto se tornaba imposible. Ahora bien, tampoco se podía omitir la reacción de Valentina Quiros al beso del rapero y Karely Ruiz.

Empecemos con el contexto esencial, el músico y la modelo se besaron en el escenario del Macrofest de Monterrey, Nuevo León. Eso ya es suficiente como para que haya revuelo, pero la situación se intensificó a partir de las imágenes que compartió el cantante junto con ella en distintas redes sociales.

¿Cómo reaccionó Valentina Quirós al beso de Santa Fe Klan y Karely Ruiz?

Valentina fue contundente y expresó su opinión sobre el caso, luego que le mandaran un registro fílmico que decía: “Yo después de tirármelas de detective y ver cosas que no quería ver”. A esto Quiros comentó que todos estaban sorprendidos con cara de payasos, dando a entender que ella ya sabía todo.

Sin embargo, Santa Fe Klan trató de disculparse con Valentina, pero ella lo bateó al ver las imágenes con la modelo de OnlyFans. Y como para que no queden dudas, Quiros fue clara en sus redes sociales diciendo: “El no saber si quedarme callada o pasarme igual de ver”.

¿Todo esto fue suficiente? Pues claro que no, por supuesto que no, la realidad es que la ex de Santa Fe Klan dijo: “Por eso me di cuenta de que habíamos terminado (el beso con Karely). Yo le creí, porque todas las veces que salimos todo muy romántico”.