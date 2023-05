Este es el animal que vive más en el mundo.

¿Te has puesto a pensar qué se oculta en la profundidad de los océanos? Los ecosistemas junto con su fauna y flora poseen características que muchas veces no nos detenemos a pensar y no por ello son menos fascinantes. Tal es el caso del tiburón de Groenlandia, el animal que vive más.

¿Cómo se determina la edad del animal que vive más?

Su nombre científico es ‘Somniosus microcephalus’ y de acuerdo con medios especializados, este tiburón llega a vivir hasta 400 años aproximadamente. Pero al no tener marcas en las vértebras, no es posible determinar su edad contando los anillos de crecimiento como sí en otras especies; de modo que, su edad se calcula al excluir las capas de cristalino (que crece a lo largo de su vida) y datar con radiocarbono el tejido de su interior.

Así algunos expertos han concluido que el tiburón de Groenlandia tiene una esperanza de vida de al menos 272 años, pero pueden vivir hasta 392 años. Contrariamente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) advierte que “se cree que esta especie tiene la generación más larga del mundo, con 274 años. Sin embargo, esta edad no ha sido validada y es probable que la duración de la generación sea mucho menor”.

Al mismo tiempo, la UICN señala que el animal que vive más suele encontrarse en el Atlántico Norte, es decir, los cuerpos de agua desde Estados Unidos y Canadá, hasta Groenlandia en el oeste y desde Portugal hasta el Mar de Barents y el Mar de Siberia Oriental.

Características del tiburón de Groenlandia, el animal que vive más

El animal que vive más es de tamaño grande, alcanzando un largo de 2 y 4 metros. En cuanto a su físico, su piel es de color gris o marrón; asimismo, lo caracteriza un hocico corto y redondeado.

Sin embargo, hay que resaltar que algunos de estos tiburones presentan bandas transversales oscuras o pequeñas manchas más claras o más oscuras que el color base, según una base de datos de la Universidad de Michigan.

Ahora bien, la Lista Roja de la UICN reconoce que “no hay datos disponibles sobre el tamaño absoluto de la población mundial del tiburón de Groenlandia”. Pero la tendencia de la población es decreciente por las grandes pesquerías históricas en algunas áreas.

