¿Cuál es la diferencia entre tarot y oráculos?

En este mundo hay diferentes creencias y formas para conocer lo que nos depara el futuro, el tarot y el oráculo son dos claros ejemplos; sin embargo, aunque sirven para lo mismo, cada uno utiliza herramientas completamente diferentes.

Es preciso mencionar que el origen exacto del tarot es desconocido, no así el de los oráculos que datan de hace miles de años. No obstante, hay quienes aseguran que el tarot es un tipo de oráculo, aunque esa es una discusión que quizá no tenga fin y en la que no ahondaremos en esta ocasión.

¿Qué es un oráculo?

El oráculo eran las respuestas que una deidad daba sobre determinada consulta, a través de un intermediario y en un lugar sagrado. Uno de los oráculos más famosos en la historia es el de Delfos, donde Apolo respondía las interrogantes de los presentes.

Con el paso de los años la idea del oráculo se fue transformado y mutando, pues ahora se cree que son herramientas capaces de dar un pronóstico o predicción. Ya sea con intervención divina, por el azar o debido a alguna conexión con el más allá.

Por ejemplo, culturas como la nórdica utiliza las Runas, en tanto que la china el I-Ching como elementos para predecir el futuro. Así mismo, el oráculo más conocido en la actualidad es el Lenormand.

¿Qué es al tarot?

Se podría decir que el tarot es un oráculo que con el paso de los años adquirió estructura, sentido y fuerza arquetípica. Los ejemplares más antiguos del tarot datan del siglo XV, en aquel entonces se le conocía como Tarot Visconti Sforza; sin embargo, se desconoce el uso que le daban a las cartas de éste.

El tarot, a diferencia del oráculo, tiene una estructura determinada. Consta de 78 cartas que se dividen en dos partes: Arcanos Mayores y Arcanos Menores. Los primeros se enumeran del 0 al 21 o desde el 1 al 22. Dependiendo de la corriente espiritual, los Arcanos Mayores han sido vinculados con las letras hebreas, el misticismo de los senderos de la Cábala o los arquetipos de Carl Jung. Se dice que éstos condensan todo el camino de la trascendencia humana.

Los Arcanos Menores son 56 cartas, que a su vez se subdividen en cuatro palos: bastos, copas, espadas y oros. Cada uno con una base numérica del 0 al 10, seguidos del Paje, Caballero, Reina y Rey, muy similar a la baraja española.

¿Cuál es su principal diferencia? La principal diferencia entre el tarot y el oráculo es su estructura. Ya que ninguno de los oráculos ha adquirido identidad única, a diferencia del tarot que sí lo ha conseguido.

¿Sirven para lo mismo?

En teoría sí, ya que ambos son utilizados para predecir el futuro, pero también hay quienes los usan con fines terapéuticos, adivinatorios o de autoconocimiento. Cabe mencionar que actualmente existen infinidad de barajas, pero las más reconocidas son el tarot de Marsella y el Rider Waite Smith