Esto dijo Ernesto sobre el estado de salud de Lupita D’Alessio: “No lastimen su imagen”

Han pasado algunos meses desde que el estado físico de Lupita D’Alessio llamó la atención de los medios de comunicación luego de ser llevada de emergencia al hospital, por lo que, al día de hoy, muchas personas se siguen preguntando cuál es su estado de salud actual. Ante este hecho, fue su hijo, Ernesto, quien dio a conocer más detalles al respecto de su situación.

En este punto de la historia, vale decir que recientemente Lupita D’Alessio se presentó ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México para protagonizar un concierto gratuito como parte de las celebraciones del Día de la Madre. Tan solo días después, la “Leona Dormida” sorprendió a propios y extraños al afirmar que su retiro musical está muy cerca.

¿Cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio?

Muchos fueron los rumores en torno a que, en dicho concierto, Lupita D’Alessio se detenía entre cada canción para descansar y tomar un poco de oxígeno debido a su estado de salud. En ese sentido, fue el propio Ernesto quien, durante un encuentro con los medios de comunicación, desmintió por completo este hecho, afirmando que su madre se encuentra en perfectas condiciones.

“¿Dónde tomó oxígeno?, ¿En dónde está la toma donde está con oxígeno? Tú dijiste que tenía oxígeno y que se sentó, enséñame la toma (...) Acabo de cantar con ella en Pachuca antier y está perfectamente bien. No le entren a esas cosas, no hagan caso. No lastimen la imagen de una señora que ha entregado su vida a la música. Estoy muy molesto, no lo hagan”, sentenció Ernesto D’Alessio.

¿Lupita D’Alessio recibirá un homenaje por su trayectoria?

Considerando que el retiro musical de Lupita D’Alessio podría ser este mismo año, algunos aseguran que podría recibir un homenaje debido a su trayectoria musical. En ese sentido, el hijo de la “Leona Dormida” mencionó que ella no desea este tipo de celebraciones: “A ella no le gustan los homenajes, no le gustan esas cosas. Una petición que ella nos ha pedido a los tres es que la metan a Bellas Artes o al patio de su casa”, dijo.