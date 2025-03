Jorge D’Alessio da noticia sobre Lupita D’Alessio; ¿su estado de salud empeoró?

La cantante Lupita D’Alessio ha tenido a todo el mundo del espectáculo con el “Jesús en la boca” luego de haber sido hospitalizada de emergencia y obligándola a tener que cancelar algunos conciertos. Y aunque fue dada de alta hace unos días, su hijo Jorge D’Alessio compartió una actualización de su estado de salud.

¿Qué le pasó a Lupita D’Alessio?

Antes que todo, es importante recordar que la intérprete de “No Preguntes Con Quién”, “Leona Dormida”, “Inocente Pobre Amiga” y “Qué Ganas De No Verte Nunca Más”, fue internada después de presentar una infección en las vías respiratorias, aunque según sus declaraciones, no era nada grave.

“Fue un virus que me atacó a mis pulmones y se inflamaron (...) No es grave, hay que rehabilitarse, hay que cuidarse, hay que llevar un tratamiento y ya no tengo 15 años tengo 71", declaró la cantante en exclusiva para Ventaneando. Después de seis días, finalmente Lupita D’Alessio salió del hospital el pasado jueves 27 de marzo y regresó a su hogar para comenzar con su rehabilitación.

Jorge D’Alessio revela nuevas noticias sobre Lupita D’Alessio

Ahora, durante en encuentro con medios de comunicación, Jorge D’Alessio, hijo de la icónica cantante quien cumplió 71 años de edad el pasado 10 de marzo, dio una actualización del estado de salud de madre, tras días de salir del hospital . En sus declaraciones, el miembro de la banda Matute confirmó que Lupita ya se encuentra en su casa de Cancún.

“Muy bien, gracias a Dios, ya en casa, nos da mucha alegría. Obviamente, cuando una mamá o un papá o un ser querido pasa un mal momento de salud, pues es una preocupación, pero gracias a Dios ya está bien, ya está en casa”, reveló Jorge. Además, explicó que la cantante estará en reposo por tres semanas con el fin de recuperarse por completo.