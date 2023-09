Metro CDMX: ¿Cuál es la multa por quedarse dormido y no bajar del vagón?

El Metro de la CDMX, es uno de los transportes más utilizados en la capital del país, ya que a diario transporta a miles de personas de un lugar a otro. Sin embargo, viajar en el Sistema de Transporte Colectivo es toda una experiencia, en ocasiones tediosa, debido a la saturación en horas pico, pero también por el intenso calor que se siente.

Lo cierto, es que el Metro de la CDMX es rápido, la mayoría de veces eficiente y seguro, por ello muchas personas aprovechan para echarse una pestaña en el trayecto; sin embargo, hacer esto podría tener sanciones.

Te puede interesar: Ola de calor: ¿Cómo soportar las altas temperaturas en el transporte público?

Las personas que logran alcanzar asiento en el convoy, aprovechan para dormir un poco, principalmente en las mañanas o después de una extenuante jornada de trabajo, pero hacerlo podría tener consecuencias.