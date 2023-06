La onda de calor que sentimos en todo México y en otras partes del mundo semanas atrás, ya es calificada como histórica por algunos expertos. No solo complicaría nuestro diario vivir con esas intensas temperaturas, sino que resultaría mortal para más de uno debido a los golpes de calor y la deshidratación. Ante esto, surge la duda de cuál es la relación entre la onda de calor y el cambio climático, en caso de existir una.

Esta es la relación entre la onda de calor y el cambio climático

Si bien, las ondas de calor no son fenómenos extraordinarios en temporada de primavera-verano, “(....) sí es importante considerar que se está tratando de una onda de calor severa. La frecuencia de que se presente no es anormal, pero su intensidad sí, es fuerte”, según lo explica el Servicio Meteorológico Nacional frente a la prensa.

Del mismo modo, expresa que una onda de calor es producida “por la presencia de sistemas de alta presión, que lo que hacen es arrojar aire desde la atmósfera a la superficie”. A su vez, la coordinadora del SMN reconoce las “condiciones anormales” del fenómeno y habla un poco sobre la relación entre la onda de calor y el cambio climático.

“Hay cierta influencia del calentamiento global y la radiación solar, que en este año se ha registrado más de lo normal”, comenta. Sin embargo, se muestra cuidadosa con sus opiniones más adelante:

Para hablar de cambio climático se tiene que tener registro de varios años. Si tuviéramos constantemente ondas de calor cada año, cada vez más intensas, entonces sí podríamos hablar de cambio climático. Es importante mencionar que la atmósfera siempre busca el equilibrio, puede ser que aquí haya ondas de calor, pero en otros lados del mundo está lloviendo. En mayo no llueve mucho y este año ha llovido.

Aunque es cierto que México ha experimentado situaciones climáticas parecidas a una onda de calor intensa, resulta innegable que las temperaturas se han elevado mucho durante los últimos veranos, incluso a nivel mundial. Por su parte, la Comisión Europea describe lo siguiente sobre la relación de la onda de calor y el cambio climático:

La crisis climática ha aumentado la temperatura media mundial y lleva a que se registren más a menudo temperaturas extremas, como las que se alcanzan en las olas de calor. La subida de las temperaturas puede aumentar la mortalidad, reducir la productividad y ocasionar daños a las infraestructuras. Las consecuencias más graves recaen en las personas más vulnerables (por ejemplo, bebés y ancianos).

Mientras tanto, junio está por finalizar y el pronóstico de julio 2023 nos indica que los intensos calores podrían seguir debido a la llegada del período de canícula. Al respecto, la SMN no considera esto como algo extraño o una señal de la relación entre la onda de calor y el cambio climático; no obstante, recomienda a la población no exponerse y tomar medidas preventivas.

