¿Cuál es el significado oculto de tu fecha de nacimiento?

¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo importantes qe son los números a lo largo de tu vida? Ya sea en el reloj, el calendario, tu salario y hasta en tu fecha de nacimiento, toda tu vida se regirá por números, sin embargo, entre tantas cifras, los números de vida son quizá los más importantes debido a su significado.

De acuerdo con la numerología, las cifras generan armonía en nuestra vida, nos indican aspectos que no conocemos sobre nosotros mismos y marcan los caminos que nos guiarán a lo largo de nuestra existencia terrenal, por eso es que es tan relevante aprender a interpretar nuestro dígito de nacimiento.

Todos tenemos un dígito que nos identifica, y este número de vida corresponde a nuestra fecha de nacimiento, la cual se puede sacar con algunas operaciones matemáticas, concretamente, con sumas, y al tener esa cifra puedes descubrir el significado que tiene en tu vida.

Encuentra tu número de vida con esta simple operación

Para obtener tu número de vida necesitas 3 datos concretos, el día de tu nacimiento, el número de mes y el año, cada número vas a separarlo de forma que quede solo un dígito y los vas a sumar.

Aquí te dejamos un ejemplo con una fecha de nacimiento, 27 de septiembre de 1992, o mejor dicho, 27-09-1992, como te explicamos, tendrás que separar dígito por dígito, entonces la suma queda así:

2+7= 9

0+9= 9

1+9+9+2= 21, 2+1= 3

Ahora sumamos todas las cifras: 9+9+3= 21, hay que tomar en cuenta que en los números de vida, estos solo funcionan del 1 al 9, es decir, cifras de solo un dígito, por ello, si en tu suma te salieron 2 datos, como es en este caso el 21, tendremos que reducirla, 2+1= 3, entonces tu número de vida es el 3; ¿qué significa?

El poderoso significado de los números de vida

1: Tu número de vida está marcado por el amor, tu conexión espiritual es grande.

2: Serás una persona muy creativa, con muchas ideas, podrías emprender.

3: Tienes que aprender a decir lo que piensas.

4: No puedes dejar que nadie te pisotee, tu número de vida marca que eres fuerte solo debes creerlo.

5: Sabes comunicarte bien, tu voz puede ser de muchas otras personas para hacer justicia.

6: Tienes que aprender a soltar, a no ser tan egoísta y compartir.

7: Tu número de vida está marcado por la suerte, la abundancia no te faltará.

8: Naciste con el talento de hacer realidad todo lo que sueñas.

9: Aprender, renacer, reaprender y disfrutar, con el tiempo te darás cuenta de cuál es tu verdadera misión en esta vida.