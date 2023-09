Este es el significado de soñar que regresas con tu ex.

A menudo, el mundo de los sueños, o también llamado onírico, revela el misterio de nuestras propias mentes. Después de todo, algunas de las imágenes que se recuerdan al despertar pueden ser confusas y hasta incongruentes. Por ejemplo, soñar que regresas con tu ex.

De acuerdo con el portal de Medical News Today, los sueños son “una experiencia humana universal que puede describirse como un estado de conciencia caracterizado por acontecimientos sensoriales, cognitivos y emocionales durante el sueño”. No obstante, los sueños se adaptan a la personalidad y vivencias de la gente, por lo que también son referidos como deseos o miedos que existen en el inconsciente.

Así, el significado de soñar que regresas con tu ex puede variar según la manera en que fue la ruptura y las experiencias junto a él o ella. De igual forma, es importante que no tomes tan literal las imágenes del sueño.

¿Cuál es el significado de soñar que regresas con tu ex?

Primeramente, hay que decir que es normal soñar con personas del pasado y alguien con quien compartiste varios momentos como tu ex pareja no es la excepción. Sin embargo, soñar que regresas con tu ex no quiere decir que debas ponerte en contacto o tengas el deseo de regresar con ella o él.

De hecho, es muy probable llegar a soñar que regresas con tu ex porque tu mente te indica que es tiempo de darle un cierre a ese ciclo. Incluso, puede simplemente que extrañes cómo te hacía sentir o ciertas acciones que en el presente no tienes relacionadas a un conflicto.

Ahora que, soñar que regresas con tu ex estando en con una pareja en la actualidad significa que te encuentras insatisfecho o insatisfecha en la relación y sin quererlo en tu mente les compares.

De igual modo, el hecho de soñar que regresas con tu ex es una señal de que necesitas un cambio en tu vida para no permanecer estancada o estancado en la monotonía.

