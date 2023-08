¿Cuál es el signo que ilusiona a sus parejas y las deja?

El amor es un terreno complicado y difícil de descifrar, ya que cada signo tiene su manera de actuar y proceder. Sin embargo, hay uno que se caracteriza por ilusionar a sus parejas y salir huyendo cuando las cosas se ponen serias. Si conoces a alguien así, prepárate y ten cuidado.

En el plano sentimental hay de todo un poco, desde aquellos que son comprometidos y entregados hasta los que solo andan de flor en flor. En esta ocasión hablaremos del signo que es todo un rompe corazones y va conquistado personas a diestra y siniestra, pero cuando las cosas se formalizan prefiere salir huyendo.

¿Cuál es el signo que solo ilusiona a sus parejas?

Virgo

Este signo tiene una personalidad reservada a la hora de abrir su corazón, ya que prefiere ir paso a paso para evitar salir lastimado. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo se irá abriendo como una flor hasta mostrar su verdadera personalidad.

Conocer a profundidad a Virgo podría resultar no tan agradable pues esconde un lago que no es nada lindo. Si Virgo comienza a ver que su relación marcha viento en popa y las cosas se están poniendo serias no dudará en poner tierra de por medio.

Virgo es un picaflor que ilusiona a sus parejas y cuando las tiene comiendo de su mano sale huyendo sin más ni más. Así que mucho cuidado si andas o sales con un Virgo pues podría romperte el corazón.

¿Cómo es Virgo? Virgo es un signo bastante meticuloso, analítico y perfeccionista. No obstante, suele meterse en problemas constantemente gracias a su forma de ser, pues es todo un Don Juan en las artes del amor, pero a la menor provocación se terminará yendo.





Virgo toma decisiones impulsivas y rara vez razona lo que hace, es por eso que siempre termina huyéndole al compromiso, pues impone la razón antes que el corazón. Este signo siempre hará lo que más le convenga aunque esto implique romperle el corazón a alguien más.