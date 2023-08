¿Cuál es el signo más malvado y de mal corazón del zodiaco?

Los signos de la astrología oriental se basan en los 12 ciclos anuales del calendario chino, es decir, representan la energía y rasgos de ciertos animales que determinan la personalidad de la gente según su año de nacimiento. Todos tienen sus virtudes, defectos y enfrentan la vida a su modo; por lo que, no es de extrañar que alguno tenga fama de ser el signo más malvado y de mal corazón.

Cada signo del zodiaco chino, según el animal que identifica a las personas, tiene posibilidades de mostrar su lado oscuro cuando se sienten vulnerados, amenazados o poco queridos por el resto. No obstante, hay algunos que son más propensos a llevar el título del signo más malvado y de mal corazón.

Este es el signo más malvado y de mal corazón del zodiaco

Rata

Son los nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020. El primero que consideran el signo más malvado y de mal corazón de la lista. En particular, se debe a que es muy cuidadoso con sus pertenencias, incluso tienden a desarrollar niveles de egoísmo. Cuando familiares, amigos o conocidos necesitan su ayuda, no se las brinda por tacaño. Y es que, los Rata suelen pensar que los demás los usan y solo los buscan por cuestiones materiales.

Tigre

Se trata de los nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010. A los que se identifican con este animal, igual les corresponde el título del signo más malvado y de mal corazón del zodiaco chino. Si bien, son generosos, apasionados y vivaces, no están exentos de un lado negativo que sale a flote cuando se siente acorralado. De este modo, los Tigre no permiten que nadie les pase encima, incluso no dudarían en matar si su vida corre peligro.

Serpiente

Son los nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013. El último signo más malvado y de mal corazón regularmente es encantador y astuto por naturaleza. Sin embargo, fiel a su energía reptil, suele recolectar cosas que le molestan o le hacen mal; por ende, atacan en los momentos menos esperados. Algo más que caracteriza a la Serpiente del zodiaco chino es su gran capacidad para “lavarse las manos” y evitar culpas.

