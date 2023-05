¿Cuál es el signo que recurre más a las mentiras piadosas de todo el zodiaco?

Cada signo tiene personalidades diferentes y entre ellos habitan los buenos y malos hábitos, no obstante eso no quiere decir que sean malas personas. Su fecha de nacimiento determina su carácter y cómo resolver las situaciones que se le presenten de manera cotidiana aunque muchas veces eso represente que se haga a base de mentiras piadosas.

¿Por qué este signo dice mentiras piadosas?

El término ‘mentira piadosa’ tiene relación a un engaño que se justifica para evitar discusiones o conflictos entre personas y se hace con alguna buena intención para no lastimar a las personas. Aunque no tengan la intención de hacer daño, decir mentiras no es bueno, ya que esto puede crear un problema a largo plazo e incluso hasta hacer ver a la persona como alguien que no es honesto y no dice las cosas de corazón. Estos signos deben poner en práctica la honestidad y asumir las consecuencias de las cosas que hagan y digan así como aprender a decir las cosas de una manera más neutral para no herir los sentimientos de otros.

¿Cuál es el signo que dicen más mentiras piadosas?

Peculiarmente hay tres signos que suelen decir este tipo de mentiras blancas.

Los Sagitario son expertos en el arte de las mentiras piadosas ya que les gusta vivir de manera relajada, sin compromisos y fluyendo. Precisamente por su falta de responsabilidad tienen una facilidad para excusarse y salir bien librados y sin tener problemas.

Libra usan estas mentiras con el fin de ser aceptados ante los demás, por lo que incluso son complacientes. Esto a largo plazo genera en ellos estrés al encontrarse todo el tiempo presionado por no poder decir lo que en verdad piensan o como se sienten ante el posible rechazo de los demás.

Finalmente, Géminis no son de los que suelen decir mentiras pero tienen talento para crear convincentes historias que los justifique. Con el fin de no quedar como ignorantes, comienzan con un hilo de mentiras en las que justifican que fue de manera inocente.