En el zodiaco hay signos que disfrutan mostrar sus sentimientos y expresarlos abiertamente cuando tienen interés en una persona; sin embargo, hay otros que parecen no tener sentimientos, pues rara vez abren su corazón, incluso pareciera que no tienen o está hecho de piedra, tal es el caso de este signo.

Son varios los signos que prefieren ponerse un caparazón antes que mostrar sus verdaderos sentimientos y no porque no sientan nada, sino más bien lo hacen como medio de protección para no salir lastimados, por ello demuestran que tienen corazón de piedra.

Te puede interesar:¿Cuál es el signo más sensible de todo el zodiaco?

¡Descubre qué le depara a tu horóscopo esta semana con Mika Vidente!

¿Cuál es el signo que tiene corazón de piedra?

Muchos de estos signos lo hacen porque en el pasado los lastimaron y no la pasaron nada bien; no obstante, el hecho de no mostrar sus sentimientos podría resultar frustrante para sus parejas, ya que podrían creer que no las quieren o que algo anda mal con la relación.

El horóscopo ha revelado que el signo que tiene corazón de piedra es Capricornio, ya que es trabajador, riguroso, pero tiene un enorme caparazón que no le permite mostrar sus verdaderos sentimientos por temor a salir lastimado.

También te puede interesar: ¿Qué signos del zodiaco enfrentarán pruebas en sus relaciones antes de que termine agosto?

Pero no es el único, existen otros signos del zodiaco que también tienen corazón de piedra, pues no quieren mostrarse vulnerables ante los ojos de los demás:

Acuario

Acuario no expresa sus emociones ni sentimientos con facilidad. Además, este signo valora demasiado su libertad e independencia, por lo que no está dispuesto a perder eso por amor.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo que ilusiona a sus parejas y las deja?

Cáncer

Este signo es el más sensible de todo el zodiaco. Sin embargo, protege su corazón como si fuera un tesoro, de ahí que le sea casi imposible abrirse con alguien.

Géminis

Géminis es un signo complicado gracias a su dualidad de personalidades, por un lado es súper social y por otro es muy reservado a la hora de enamorarse, por ello prefiere ir poco a poco y no engancharse.