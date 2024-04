¿Cuál es el tinte sin químicos para cubrir las canas de tu pelo?

Por lo regular, la canicie aparece con el paso de los años debido a una deficiencia de vitamina B12 que altera el pigmento natural del cabello; no obstante, pueden influir otros factores como el estrés que reduce la producción de melanina en la raíz, así como llevar una mala alimentación y una carga genética particular. La buena noticia, especialmente si no te sientes cómoda o cómodo, es que puedes recurrir al tinte sin químicos para cubrir las canas de tu pelo.

Este tinte sin químicos para cubrir las canas de tu pelo es sencillo de preparar en casa ya que solo necesitas tres ingredientes y se trata de los siguientes: ¼ de taza de yogur natural, 2 cucharadas de miel y 3 cucharadas de cúrcuma en polvo. Una vez reunidos todos los elementos, procede a seguir los pasos que revelamos en los siguientes párrafos.

¿Cómo hacer el tinte sin químicos para cubrir las canas de tu pelo?

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener la solución homogénea. Deja reposar la mezcla durante al menos 10 minutos para que los elementos se integren y se forme el tinte sin químicos para cubrir las canas de tu pelo. Aplica la mezcla en tu cabello, especialmente en las zonas con canas. Deja actuar durante 30 minutos el tinte. Enjuaga con agua tibia y evita lavar tu pelo durante las próximas 24 horas.

¿A qué edad te salen canas en el cabello?

De acuerdo con información en otros medios informativos, las canas pueden surgir a cualquier edad, pero suelen volverse más evidentes a partir de los 30 años.

Pero ahora ya lo sabes, con este tinte sin químicos para cubrir las canas de tu pelo no solo recibirás las bondades de sus ingredientes naturales que son el yogur, la miel y la cúrcuma, sino que, a diferencia de los tintes convencionales que encuentras en el supermercado y farmacia, tus cabellos no quedarán alterados y quebradizos.

