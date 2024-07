Este fue el caso más aterrador que Laura Rivas vivió en “Extranormal”

El día de ayer les informamos sobre la lamentable muerte de nuestra querida Laura Rivas , astrologa y vidente que tuviera una destacada participación en el programa “Extranormal”.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

La muerte de Laura Rivas se dio a conocer la tarde del miércoles 3 de julio. La pitonisa fue parte fundamental de “Extranormal” durante 17 años, mismos en los que mantuvo en vilo a los espectadores.

Recordamos cuando un brujo atacó a Laura Rivas [VIDEO] ¡Ciudad de brujos se convirtió en un lugar escalofriante! Es un sitio cargado de energía negativa y encontraron muchos frascos con embrujos hechos, incluso, trabajos de muerte.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. No obstante, su hermana Marcela Rivas fue la encargada de compartir la noticia a través de sus redes sociales, dando a conocer que Laura Rivas partió de este mundo a las 7:22 horas del miércoles 3 de julio.

“Con profundo dolor en mi corazón lamento informales que hoy es uno de los días más difíciles y tristes de mi vida. Mi hermana Laura Rivas falleció hoy en punto de las 7:22 am, dejando un inmenso dolor en mi alma. Pido de corazón elevar una oración por su eterno descanso. Gracias infinitas por tanto aprendizaje”, publico en Facebook.

¿Cuál fue el caso más aterrador que vivió? Laura Rivas vivió todo tipo de situaciones aterradoras en “Extranormal”; sin embargo, hubo una en especial que revivieron los fanáticos del programa y de nuestra querida vidente.

El momento más aterrador que vivió Laura Rivas se dio en el panteón de Dolores, ubicado en la Ciudad de México, donde la vidente perdió el conocimiento y, momentos después, comenzó a gritar y llorar.

En aquel entonces, Laura Rivas fue víctima de un presunto ataque por algún ente maligno que se encontraba en el panteón. “Fue algo muy difícil, de hecho, yo no lo había querido ver, no lo había querido desmenuzar. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida y esa fue regresar, fue como volver a nacer”, declaró en aquella ocasión. (Mira el video )

¿Quién fue Laura Rivas?

Laura Rivas fue una escritora, terapeuta, conferencista y vidente bastante reconocida. Su fama llegó gracias a su participación en “Extranormal”, donde compartía sus conocimientos sobre lo paranormal.