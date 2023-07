Este sería el fin de la humanidad, si la Tierra dejara de girar.

Es sabido que sufrimos de una crisis ambiental que afecta al desarrollo de la naturaleza y los ecosistemas en el mundo. Sin embargo, resulta que estos cambios se ven reflejados en el cosmos. Todo está conectado, incluso el tamaño y los movimientos de nuestro planeta. Entonces, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar? ¿Empezaría el fin de la humanidad?

Y es que, el simple movimiento de rotación de la Tierra es una de las causas de que exista la vida en el planeta y de que respiremos oxígeno. Por lo que, si llegara a detenerse su movimiento de repente, podría ser devastador para el mundo que conocemos.

Esto pasaría si la Tierra dejara de girar

Si la Tierra dejara de girar y empezara el fin de la humanidad, primeramente ocurriría un incidente como un choque en un accidente de tráfico pero con una potencia de impacto cientos de veces mayor. En otras palabras, los seres humanos y toda clase de ser viviente; así como, los objetos, edificios, rocas, montañas y cuerpos acuáticos de la naturaleza se desprenderían.

¿Por qué sería el fin de la humanidad si la Tierra deja de girar?

Si la Tierra deja de moverse, el fin de la humanidad tendría sentido porque si los polos de nuestro mundo permanecen estáticos, el ecuador gira a 1770 km/h. De modo que, si el planeta se detiene, igual lo haría la totalidad de su masa y todos los objetos que se encuentran en él mantendrían durante unos instantes la misma velocidad debido a la inercia y saldrían disparados hacia la atmósfera.

A pesar de que como suena, ningún ser vivo y objeto llegaría hasta el espacio. La razón tiene que ver con lo que los físicos llaman velocidad de escape, es decir, la velocidad que debe tener un cuerpo para llegar a escapar de la atracción gravitatoria que lo une a un planeta. Por lo tanto, los 1.600 km/h con los que saldría todo disparado no sería suficiente para llegar fuera de la Tierra.

De igual modo, la gravedad del planeta cambiaría si este deja de girar y comienza el fin de la humanidad. Y es que, la rotación de la Tierra también es consecuencia de la forma en que se distribuye la gravedad.

Igualmente, esta forma de fin de la humanidad tendría repercusiones sobre el día y la noche. De modo que, si la Tierra dejara de girar, habría medio año con luz diurna y medio año con luz nocturna. Así mismo, las condiciones de estos 6 meses en cada uno no serían como los conocemos, sino mucho más extremas.

En otras palabras, con una noche de 6 meses, no existiría una recarga diaria de energía solar y calor. En consecuencia, las bajas temperaturas serían demasiado extremas como para preservar la vida. De manera semejante, en este fin de la humanidad, la parte del mundo iluminado durante 6 meses sería muy caluroso y no sería compatible con la vida. No obstante, sería posible sobrevivir en algunas pequeñas franjas de la Tierra de luz y sombra.

