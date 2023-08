¿Qué signo cree que el amor jamás llegará a su vida?

En estos tiempos resulta bastante difícil encontrar una pareja, pero hay un signo en especial, que cree que el amor jamás llegará a su vida, pues las cuestiones del corazón no se le dan muy bien. A pesar de entregarlo todo y dejar que las cosas fluyan, sus relaciones nunca llegan a buen puerto.

Las personas regidas bajo este signo zodiacal creen que nunca se van a enamorar y por ende, jamás encontrarán a esa persona especial con la que compartirán su vida, ya que en el amor siempre le va mal.

¿Qué signo cree que jamás encontrará el amor?

Géminis

Este es el signo del zodiaco que cree que el amor nunca llegará a su vida. Y es que las personas regidas bajo el astro de los gemelos, suelen cerrarse a una sola persona, con la que incluso puede llegar a crear historias que nada tienen que ver con la realidad.

No obstante, su dualidad de personalidades esconde otra faceta en la que sabe que no puede aferrarse a algo, y busca conocer gente nueva.

Capricornio

Este es otro de los signos que cree que jamás encontrará a su media naranja. Desde que tiene uso de razón, ha visto el amor como una responsabilidad y sobre todo, como una prioridad; sin embargo, la suerte no ha estado de su lado.

Acuario

Al ser un signo de aire, cree que el amor jamás tocará a su puerta, porque no está dispuesto a perder su libertad al lado de otra persona. Acuario está consciente de que no nació para el amor, pues tener una relación implica atarse a alguien y definitivamente no está dispuesto a hacerlo.