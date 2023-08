Estos 3 signos tendrán un nuevo comienzo este 16 de agosto

El próximo miércoles 16 de agosto será la entrada de la luna nueva, la cual no solo causará un espectáculo visual para los amantes de la astronomía. Sino que, además, para algunos signos del zodiaco será un importante nuevo comienzo en la vida. Pues la transición de energías les dará la fuerza mental y la claridad que necesitan para asumir nuevos desafíos a estos 3 signos: Tauro, Piscis y Escorpio.

Tauro

Este nuevo ciclo lunar te brindará una maravillosa oportunidad de crecimiento personal. Necesitas enfocarte en usar este potencial. Es fácil para ti reconocer tus fortalezas y desarrollarlas. También puedes aislarte de las influencias del mundo exterior y permanecer inquebrantable. La claridad y la serenidad que te otorga la Luna Nueva son regalos que podrás mantener por mucho tiempo y despertarán tu deseo por el cambio interior. Ya sea con respecto a tu apariencia personal, tu situación profesional, las rutinas que realizas a diario o tus relaciones. Por otro lado, está bien si no estás absolutamente seguro de dónde y cómo deseas realizar esta transformación, eso es perfectamente normal. No hay necesidad de apresurar las cosas, ya que todo se aclarará a medida que pase el tiempo.

¡Descubre qué le depara a tu horóscopo esta semana con Mika Vidente!

Piscis

Sentirás una ligereza y alegría que está relacionada, entre otras cosas, con la oleada de energía que trae la Luna Nueva. Por lo cual, decidirás poner tu tiempo y esfuerzo en las cosas que son realmente importantes para ti, lo que significa que ordenarás tus prioridades. Así pues, entrarás es una zona de construcción valiosa y esencial que puedes usar para reconstruir tu imagen. Sentirás claramente lo que quieres de los demás y sabrás de lo que tú mismo eres capaz de dar. A partir de esto, podrás elegir las prioridades que serán beneficiosas para tu equilibrio energético general.

Escorpio

La Luna Nueva te proporcionará importantes realizaciones y percepciones que te ayudarán a seguir adelante. Tus pensamientos se volverán más amplios y verás al mundo con claridad. Te sentirás más valiente y menos vulnerable de lo habitual, lo que generará un deseo de cambio y una voluntad de experimentar cosas nuevas. No tienes nada de qué preocuparte, así que no dejes que nada te intimide. No pasará nada malo. Las estrellas indican que los riesgos pueden dar sus frutos en un futuro próximo. Te beneficiarás de la energía innovadora de la Luna Nueva. Puedes sentirte libre, como un pájaro, porque ahora puedes liberarte del equipaje aplastante y de los bloqueos.