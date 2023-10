¿Cuál es el signo menos leal del zodiaco?

La astrología occidental nos indica que cada uno de los doce signos del zodiaco suele tener su propia personalidad que los hace destacar del resto, esto se basa en la creencia de que la alineación de los planetas al momento de nuestro nacimiento nos puede ayudar a descifrar cosas no vistas de nuestro carácter y comportamiento.

Los 3 signos menos leales del zodiaco

De acuerdo con la astrología occidental, los 3 signos menos leales del zodiaco y capaces de traicionarte si lo creen necesario son:

Libra

A pesar de que las personas nacidas bajo el signo Libra tienden a formar vínculos tranquilos y llenos de amor, serán capaces de cometer traición en tu contra si se trata de algo que los beneficiará.

El zodiaco considera que las personas Libra no saben de lealtad pues serán capaces de hablar mal de ti a tus espaldas, no ser leales y decir pequeñas mentiras con tal de quedar bien o de librarse de un regaño o situación que los haga ver mal.

Piscis

Aunque parezca difícil de creer, las personas nacidas bajo el signo Piscis pueden ser las menos leales del Zodiaco ya que siempre están ensimismadas y no prestan tanta atención a los problemas o la vida de los demás, aunque se trate de sus seres queridos.

A veces Piscis puede absorber la energía de los demás y sentir demasiada empatía por quien tiene enfrente por lo que su forma de ser desleal será el no cumplir con las promesas que hizo porque no lo recuerda o porque no le importó.

Géminis

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis son una de las más odiadas del zodiaco pues su personalidad es doble cara y desleal. Este signo siempre quiere tener varias opciones a la vez y suele abandonar relaciones de manera unilateral sin dar tantas explicaciones.

Géminis es un signo que se caracteriza por el desapego emocional, lo que hará que un día te dé todo de sí mismo y al siguiente parezca que te ha olvidado por completo.