Es muy cierto que, los avances tecnológicos cada vez son más constantes, pues el mundo cada día va más rápido, y es necesario tener dispositivos actualizados, por tal razón, te compartiremos que celulares seguirán siendo compatibles con Google Drive.

La novedad se debe a que, Microsoft dio a conocer a todos sus usuarios que Google Drive le dirá adiós el próximo 1 de agosto del 2023 a varios dispositivos. Obviamente, esta situación sorprendió a muchos, por lo que de forma inmediata los cuestionamientos no se hicieron esperar sobre el servicio.

¿Cuáles son los celulares que seguirán siendo compatibles con Google Drive?

Empecemos aclarando algo, que es importante decir, Google Drive no va a desaparecer, sino que dejará de ser compatible con ciertos sistemas operativos obsoletos. Es decir, si tienes uno muy moderno no hay problema, pues no para todos los equipos aplicará esto.

Ahora bueno, los celulares que seguirán siendo compatibles con Google Drive son: Windows 10 (sólo la versión de 64 bits); Windows 11; macOS Catalina 10.15.7 y versiones posteriores; en navegadores podrá funcionar con Chrome, Firefox, Microsoft Edge (solo en Windows) y Safari (Sólo Mac); dispositivos Android 11 o posterior como también dispositivos con iOS 15.0 o posterior.

Y por otra parte, aquellos donde no habrá más compatibilidad son: Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 y Windows 32 bits. Vale recordar esto: tienes 19 días para tomar medidas y buscar una solución a un tema que, vale decirlo, cuenta con resoluciones que están al alcance de todos.