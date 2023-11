En general, los animales tienen su propio lenguaje y nuestros “lomitos” no son la excepción. A su vez, cada perro cuenta con rasgos marcados de personalidad que les permite reaccionar distinto frente a los estímulos, ya sean positivos o negativos. Por lo que, si tienes un perro o convives muy cerca con uno, no está de más saber cuáles son las cosas que los perros odian y no quieren que hagas.

Y es que, hay acciones que desarrollamos instintivamente o que la misma cultura que nos rodea nos lleva a querer intentarlo. Sin embargo, muchas de ellas pueden resultar confusas o muy molestas. Por esta y más razones, te compartimos las cosas que los perros odian y no quieren que hagas.

¿Qué es lo que los perros odian y ya no quieren que hagas?

Al momento de abrazar a tu mascota o palmear su cabeza, probablemente te dejas llevar por su abundante pelaje o por su mirada tierna. Sin embargo, esta es una de las cosas que los perros odian y no quieren que hagas. Puede que en nuestro mundo los abrazos sean parte del lenguaje del amor, pero los perros se sienten inmóviles, atrapados, dominados y sometidos. Del mismo modo, las palmaditas en la cabeza no les simpatizan en lo absoluto.

Otras cosas que los perros odian y no quieren que hagas es llenar de olores intensos el ambiente porque son animales de un olfato muy sensible. Así que, no es de extrañar que no la pasen bien cuando limpias la casa con productos o te acabas de poner perfume y te acercas a él o ella. De hecho, prefieren tu olor corporal.

Finalmente, la principal de las cosas que los perros odian y no quieren que hagas se relaciona con la interrupción de su rutina o lo que ellos consideran como constante en sus días. En este sentido, no les gusta que sus humanos estén ausentes de la casa por motivos de trabajo o escuela. Y es que, sufren un vacío interior porque saben que tardarán horas en regresar.

