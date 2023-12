De cara a un 2024 cada vez más inminente es necesario ir planteándose ciertas instancias que puedan ser útiles y realmente nos aporten algo positivo. Ahora bien, desde ahí es que vale la pena comentar cuáles son los mejores rituales de Año Nuevo para comenzarlo con el pie derecho.

Son varios los rituales como también las costumbres y tradiciones que se relacionan con lo que es el 1 de enero, que siempre marca el inicio de un nuevo ejercicio dentro de nuestra cultura. Son varias las personas que afirman que lo que hagas durante las primeras 24 horas del año van a terminar de darte buena o mala suerte en los restantes 364 días. Hay gente también que consideran que hay que tomar precauciones para protegerte de malos espíritus así que, como puedes ver, hay unos cuántos aspectos que debes considerar.

¿Cuáles son los mejores rituales de Año Nuevo para comenzar con el pie derecho?

Darle un beso a tu pareja cuándo sea la medianoche es una señal de buen augurio según los conocedores en la materia. Posteriormente puedes considerar el bailar al aire libre como también alrededor de un árbol y la razón radica en que te dará mucha suerte para la prosperidad como el amor.

Después debes estrenar algo en tu outfit, siempre procurando quitar etiquetas y poniéndote tus regalos de Navidad debido a que esto te traerá buena fortuna. Puedes considerar el tener las puertas abiertas al llegar al medianoche para que con ello ingrese un nuevo flujo de energía para el 2024. Es necesario tener llena tanto la cartera como la despensa para que no te falte nada durante el año y considera siempre no limpiar nada (ni platos ni ropa ni cabellera) hasta el 2 de enero con el final de no erradicar las buenas vibras que hayan entrado.

Considera también que no pare la fiesta y dentro de ese aspecto no es mala idea que siempre haya ruido en dónde estés. Ten en cuenta el estar limpio de deudas pues es necesario comenzar un nuevo ejercicio sin deberle dinero a otras partes.