Estas son las multas por incumplir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México y Estado de México; pero, ¿qué sucede si no lo cumples y circulas el día que no te toca? Aquí te decimos cuáles son las multas.

¿Qué es el programa Hoy No Circula?

Es un programa cuyo propósito es disminuir la emisión de contaminantes en la atmósfera, generados por fuentes móviles que circulen dentro de la Ciudad de México y Estado de México.

El programa Hoy No Circula limita la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para controlar y reducir los contaminantes atmosféricos.

El programa Hoy No Circula surgió en el entonces Distrito Federal en 1989 con la iniciativa ciudadana “Un día sin autor” que era voluntario en ese entonces, pero que en 1989 se volvió obligatorio en la Zona Metropolitana del Valle de México que se aplicaba en el periodo invernal, aunque para el año siguiente ya era un programa que tendría vigencia permanente.

¿Cuáles son las multas por no respetar el Hoy No Circula?

Las multas para aquellas personas que no respeten el programa Hoy No Circula oscilan entre los 2 mil 74 pesos y los 3 mil 112 pesos. Este programa contempla los días y horas en los que los conductores deberán abstenerse de circular en un horario de 5 a 22 horas.

¿Qué autos está exentos del programa Hoy No Circula? Aquellos automóviles que porten hologramas 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos del programa Hoy No Circula y pueden hacerlo de forma libre.

Otros vehículos que están exentos del programa son las motocicletas, taxis, transporte público y vehículos de carga, además de los vehículos utilizados por los trabajadores de la salud.

¿En dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en toda la Ciudad de México, pero también en municipios del Estado de México como Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.