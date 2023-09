¿Cuáles son los riesgos de tomar café descafeinado?

El café descafeinado surgiría como una opción especialmente para aquellos consumidores que tienen problemas con la cafeína. A pesar de que se consideraba más saludable para el organismo, tal parece que no según la opinión de los expertos. Si eres bebedor habitual de esta variante de café, entonces te interesa conocer los riesgos de tomarlo.

Por lo regular, aquellos que recurren al café descafeinado lo hacen para no lidiar con los efectos de la hipersensibilidad a la cafeína, es decir, taquicardia, dolor de cabeza, y náuseas. No obstante, el portal especializado de “Eat This, Not That” (Come Esto, No Aquello) ha divulgado lo que sucede en tu cuerpo si eres consumidor del descafeinado y que muchos desconocen.

¿Qué sucede en tu cuerpo si tomas café descafeinado?

La idea del proceso del café descafeinado es reducir significativamente la cantidad de cafeína hasta un 2%. No obstante, su consumo también representa algunos riesgos para nuestro cuerpo y salud según explican los especialistas. Por ejemplo:

La ingesta sustancias químicas tóxicas

De acuerdo con el doctor William Li de Angiogenesis Foundation y escritor de libros sobre nutrición, tomar café descafeinado te expone a sustancias químicas tóxicas porque “los granos se sumergen en un disolvente químico que elimina la cafeína”, es decir, el cloruro de metileno, un disolvente utilizado en sustancias como pintura o quitaesmalte.

Si bien, las autoridades correspondientes en Estados Unidos aprobaron este químico en el proceso del café descafeinado no quiere decir que no sea riesgoso. En este sentido, algunos de los daños que produce el cloruro de metilo de forma general son: irritación en los pulmones, tos y falta de aire, dolores de cabeza, mareos, somnolencia, visión borrosa, daño al hígado y riñón y hasta daño en los testículos.

Incremento de los niveles del colesterol

Otro de los riesgos de tomar café descafeinado tiene que ver con los niveles de colesterol. De acuerdo con la perspectiva de la doctora Audrey referida en “Eat This, Not That”, este tipo de café “normalmente se elabora a partir de un grano que tiene un mayor contenido de grasa que los granos de arábica normales, lo que podría tener consecuencias potenciales para los niveles de colesterol y también para la salud del corazón a largo plazo”.

