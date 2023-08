¿Cuándo cortar el cabello para que crezca rápido?

En los últimos años, la astrología, el estudio de la posición y el movimiento de los astros, se ha popularizado en la sociedad, tanto que algunos lo utilizan de guía para cortarse el cabello. Esta acción, por simple y banal que parezca, es de suma importancia para los seguidores de estas creencias los cuales toman como referencia las fases de la luna para mantener y mejorar la salud de su melena.

De este modo, aunque el crecimiento del cabello tiene que ver con muchos factores como la alimentación y la genética. Durante generaciones se ha aprovechado el calendario lunar para saber la fecha exacta en la que se debe cortar el cabello de modo que crezca en el menor tiempo posible. Sin embargo, para que funcione hay que hacerlo en el día indicado o tendrá en efecto contrario.

Por otra parte, el calendario lunar contempla 4 fases: luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. Cada una de ellas tiene un efecto diferente sobre el cabello. A continuación te diré cuales son.

Luna nueva

En esta fase, la luna no se puede ver, ya que se encuentra entre el sol y la Tierra, por lo cual, no es conveniente cortarse el pelo durante estos días, pues se considera que en este estado, la luna puede dañar nuestro cabello y debilitar las fibras capilares, provocando una caída del mismo. No obstante, en esta fase sí es conveniente realizar algún tratamiento reparador o reconstructivo como pueden ser una hidratación profunda en el cabello.

Luna creciente

De acuerdo con los expertos, el mejor momento para cortarse el cabello es en la fase lunar creciente porque es el que más favorece al crecimiento de tu melena. En estos días se puede observar en el cielo la mitad de la luna y, teóricamente, si nos cortamos el pelo durante estos días nuestro cabello crecerá mucho más rápido y con más fuerza, lo cual lo convierte en el momento indicado para cortarnos las puntas.

Luna llena

Durante la fase de luna llena se producen mareas agitadas, por lo cual es recomendable cortar y tratar aquellos cabellos estropeados, secos, dañados y sin vida. Además, en esta fase lunar afloran los sentimientos reprimidos y las emociones ocultas, por lo que si buscas desintoxicar tu melena, o simplemente un cambio drástico como, por ejemplo, pasar de rubia a morena, de pelo largo a pelo corto o viceversa, la luna llena será tu mejor aliado.

Luna menguante

Por último, durante la luna menguante es recomendable cortar el cabello que está muy dañado por tratamientos químicos como las decoloraciones, los tintes o los tratamientos capilares como son el alisado japonés o el alisado de keratina. También esta fase es ideal para que se corten el pelo aquellas personas que tienen mucho volumen en la melena. Al mismo tiempo, al cortar el cabello durante estos días, conseguirás que el pelo crezca más despacio, de forma que el corte durará más tiempo.