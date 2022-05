El ciclo escolar 2021-2022 está cerca de finalizar y ante ello surge la pregunta inevitable respecto a cuándo es el último día de clases para niños de educación básica.

El calendario escolar que desarrolló la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempló 200 días efectivos de clases y el mismo ha aplicado a todos los sectores del país.

¿Cuándo es el último día de clases para niños de educación básica?

El 28 de julio está estipulado como el último día antes de las vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Algo que debes saber es que no hay más puentes vacacionales o días de asueto contemplados en lo que resta del año escolar, salvo por los viernes 27 de mayo y 24 de junio. En dichos días se realizarán las últimas juntas de Consejo Técnico Escolar de este año y los alumnos no tendrán clases pero no se considera un puente ya que podrían tener actividades académicas para elaborar.

Aún no está definido el calendario del ciclo 2022-2023 pero la Secretaría de Educación Pública debería definirlo antes de que retornen los y las estudiantes a clases, algo que se prevé que acontecerá para mediados de agosto.