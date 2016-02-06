Martha Cristiana es Berenice Sandoval

CARACTERÍSTICAS: Entre los 25 y 28 años de edad. De belleza más bien fría y opaca en total contraste con sus pasiones bajas e intensas. Vive enamorada de Diego y confía en llegar a convertirse en su esposa en toda la extensión de la palabra para lo cual se vale de todas las artimañas a su alcance. Su pasión desmedida y el poco interés de Diego la llevan a entregarse a varios hombres hasta caer en los brazos de un vividor que la estafa para después abandonarla. Su amargura por no tener el amor de Diego, la convierten en la enemiga más acérrima de Paloma.

VALORES: Su escala valoral está cimentada en la pasión. A ella supedita todos los demás valores, incluso su moral.

ASPIRACIONES: Poseer a Diego en cuerpo y alma.

CONFLICTO AMOROSO: Estar enamorada del hombre equivocado.

OBSTÁCULOS: El amor entre Paloma y Diego.

MENSAJE: El amor no se puede inventar a gusto y conveniencia.