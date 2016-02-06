Sergio Basañez es Diego Sánchez

CARACTERÍSTICAS: Entre los 25 y 28 años de edad. Físicamente atractivo. Serio, responsable, noble. De gustos sencillos, prefiere la vida en el campo y el cultivo de la tierra a la vorágine de las ciudades y los negocios. Profundamente interesado en el café y la gente que vive de él, siempre está pensando en la mejor manera de trabajar en las haciendas cafetaleras. Podría ser el último de los románticos, pues sigue esperando a la mujer ideal, aquella a quien habrá de entregarse en cuerpo y alma, hasta que conoce a Paloma, ella hace despertar en él, toda la pasión y la fuerza que había estado ausente en su vida. Paloma es su complemento, la parte que le hacía falta.

VALORES: Leal y honesto, pero ante todo, ético. Jamás traiciona y está dispuesto incluso al sacrificio por defender lo que cree justo.

ASPIRACIONES: Una vida sencilla al lado de la mujer que ama en su hacienda cafetalera. La tierra, la familia, el amor.

CONFLICTO AMOROSO: Se cree traicionado por Paloma y se casa con Berenice. Paloma, entonces, se siente traicionada. Diego tiene que luchar contra su matrimonio y vencer la desconfianza de Paloma para recuperar, juntos, su amor.

OBSTÁCULOS: La ambición de su primo que lo convierte en víctima de sus intereses. Su matrimonio con Berenice. La desconfianza de Paloma.

MENSAJE: La verdad siempre triunfa.