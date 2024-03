Semana Santa: Esto deben pagarte si trabajas el jueves y viernes

Las vacaciones de Semana Santa se encuentran a la vuelta de la esquina; sin embargo, no todas las personas podrán disfrutar de estos días descanso, pues a algunos únicamente les dan el jueves y viernes santo, aunque no a todos. Ahora bien, ¿qué dice la ley al respecto?

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa? Las vacaciones de Semana Santa darán inicio el próximo lunes 25 de marzo de 2024 para finalizar el viernes 5 de abril. No obstante, esto está marcado únicamente en el calendario oficial de SEP para el ciclo escolar 2023-2024.

¿Cuándo es el jueves y viernes santo?

Es preciso mencionar que la Semana Santa es una celebración meramente religiosa, misma que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por ello, es considerada una de las festividades más importantes en el calendario litúrgico cristiano.

La Semana Santa Inicia con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y termina el Domingo de Resurrección. Con base en el calendario litúrgico cristiano, el jueves y viernes santo en 2024 serán los días 28 y 29 de marzo.

¿Por qué cambia la fecha de las vacaciones de Semana Santa?

La fecha de Semana Santa cambia cada año porque está determinada por la interacción entre el calendario civil (gregoriano) y el calendario litúrgico cristiano, que tiene en cuenta eventos astronómicos como el equinoccio vernal (primer día de la primavera) y la luna llena, por citar algunos ejemplos.

¿Se trabaja el jueves y viernes santo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Semana Santa no está considerada como descanso obligatorio incluyendo tanto al jueves como al viernes santo, por lo que ambos días se trabajan de forma normal.

¿Cuánto deben pagarte si los trabajas?

Como mencionamos en el párrafo anterior, la LFT no contempla el jueves y viernes santo como días de descanso obligatorio. Por lo anterior, en caso de que te toque trabajar alguno o ambos de estos días, los empleadores no tienen la obligación de pagarte el triple de sueldo puesto que no son fechas feriadas.