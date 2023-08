Este es el tiempo que dura el amor, según la ciencia

Las relaciones amorosas están marcadas por la incertidumbre. Ya que es difícil predecir si una pareja que hoy dice estar profundamente enamorada dirá lo mismo si se le vuelve a preguntar dentro de un año o seis meses. No obstante, a lo largo de la historia la ciencia se ha preocupado por analizar los efectos del enamoramiento en el cerebro y el tiempo en el cual los individuos permanecen en este estado.

De esto modo, los científicos de la Universidad Complutense de Madrid, no quisieron quedarse atrás y realizaron una investigación en torno a este tema. Revelando cuánto dura el amor, al menos en lo que se refiere a las reacciones psicológicas y fisiológicas que provoca.

El estudio fue realizado a más de 400 personas de diversas edades y quienes tenían en común, haber experimentado relaciones amorosas con distintas duraciones. Así se llegó a la conclusión de que el amor tiene tres etapas: el enamoramiento, el amor pasional y el amor compañero.

De este modo, la primera etapa, suele durar en promedio seis meses y se caracteriza por una mayor cantidad de intimidad, en la cual los elementos de atracción están siempre presentes. La segunda etapa es la del amor pasional, la cual puede durar desde seis meses hasta aproximadamente cuatro años. Durante este periodo, el amor pasional va en declive, mientras que el amor romántico aumenta.

Por otra parte, con suerte se puede acceder a una tercera etapa, la del amor compañero, la cual inicia después de cuatro años de haber iniciado una relación y se sostiene por factores diversos, entre los que forman parte decisiva la familia, la sociedad y el apoyo que le otorguen a la pareja.



Ahora bien, para los investigadores no se puede determinar el tiempo exacto que durará una relación, pues las experiencias de cada individuo son muy diversas. Además, también aseguran que no existe una fórmula secreta para que el amor perdure, simplemente las personas deben estar conscientes de que el amor evoluciona constantemente. Así mismo, es importante no hacerse expectativas irrealizables, puesto que tanto tú como tu pareja experimentarán cambios con el tiempo, mismos que deberás aprender a disfrutar.