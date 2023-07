¿Cuántos minutos durará el eclipse solar que oscurecerá a México?

La oportunidad de admirar un eclipse solar no sucede todos los días y a finales de este 2023, el 14 de octubre algunas regiones de México podrán visualizar un eclipse de Sol anular. En particular, se trata de un fenómeno astronómico que no ocurre desde 1994, es decir, luego de 30 años.

A diferencia de otro tipo de eclipse solar, el eclipse de Sol anular se caracteriza porque nuestra gran estrella brillante no está completamente cubierta por la Luna. Si bien, el Sol y la Tierra se encuentran, el satélite natural permanece más lejos del planeta; en consecuencia, no logra ocultar por completo al Sol y desde nuestra posición se ve pequeña. De hecho, tiene la apariencia de un “anillo de fuego”.

¿Qué significan los eclipses y cómo aprovechar su energía?

Te puede interesar: Eclipse solar: ¿El fenómeno astronómico puede causar ceguera permanente?

¿En qué lugares se verá el eclipse solar que oscurecerá a México?

Según información por parte del ‘Exploratorium’, el cual es el Museo de la Ciencia en Estados Unidos, este eclipse solar iniciará su curso y fases de acercamiento en el Océano Pacífico, en concreto en las zonas de Oregón hasta Texas en Estados Unidos.

Más adelante, el eclipse solar que podrá contemplarse este 2023, también pasará por México, específicamente entre los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este último ya considerado el punto donde se oculte el Sol.

Igualmente, se podrá ver en Brasil, que es el país en donde tendrá su fin el fenómeno astronómico.

Estos minutos durará el eclipse solar que oscurecerá a México

Ahora bien, el eclipse solar durará de 1 a 3 horas aunque la etapa del oscurecimiento en México y en otras partes del planeta Tierra solo tendrá una duración de al menos 5 minutos. De modo que, llegado el 14 de octubre de 2023, hay que estar muy pendientes para poder aprovechar la vista que ofrecerá este suceso durante el día.

Te puede interesar: Eclipse solar: ¿Cuál es la mejor hora para ver a México en completa oscuridad?