Conmueve a todos tras dejarle un cubrebocas al Ratón de los Dientes.

La tradición de esperar al Ratón de los Dientes continúa ilusionando a millones de niños en todo el mundo a pesar de continuar con la pandemia de COVID-19.

Pese a todo, la pandemia no ha sido impedimento para que millones de niños y niñas esperen ansiosos un regalo por parte del tierno ratoncito.

Tal es el caso de un pequeño español que esperó al Ratón de los Dientes con un mini cubrebocas para proteger al animalito.

Se trata del hijo de la diputada Mar García Puig en Barcelona, quien tras contagiarse de COVID-19, decidió cuidar al 'Ratón Pérez' con una mascarilla miniatura.

“A mi hijo se le ha caído un diente mientras está confinado por ser positivo a COVID-19. Le ha hecho una mascarilla al ratoncito para que no se contagie cuando entre en su habitación”, se lee en la cuenta de Twitter de la diputada.

Mar García Puig aprovechó la historia de su hijo para invitar a la población a ser empáticos con las personas vulnerables.

Ojalá no nos olvidemos de cuidar a las personas vulnerables mientras sigue la pandemia

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Cubrebocas del Ratón de los Dientes conmueve en internet

La historia del pequeñito enterneció a millones de usuarios de las redes sociales, quienes expresaron sus comentarios ante el noble gesto del menor.

“Los niños son más considerados”, “Espero que el ratoncito haya sido generoso con tu hijo” y “Los niños son más listos y conscientes de lo que uno espera”.

La publicación de Mar García recibió 21 mil ‘Me Gusta’ y decenas de reacciones de padres de familia contando sus propias historias.

Muchas familias aún conservan la tradición de esperar al 'Ratón Pérez' cuando uno de los niños de la casa pierde un diente.

Se acostumbra dejar el diente debajo de la almohada o en un rinconcito del hogar para que el Ratón de los Dientes se lo lleve y en su lugar deje un regalo.

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