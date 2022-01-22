Ofrece carnitas gratis en la compra de dos limones. (FOTO)

La oferta de las carnitas gratis en la compra de dos limones en una taquería se volvió viral y desató la polémica en redes sociales.

El precio del kilo del cítrico lo ha hecho muy cotizado, porque comprarlo afecta de manera considerable los bolsillos de muchas personas.

Recientemente el precio del kilogramo de limón ronda los 80 pesos, por ello las taquerías, puestos de comida y restaurantes se han visto afectados, ya que es un elemento esencial para su menú.

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Una taquería hace una tentadora oferta

Los usuarios en redes sociales compartieron el ingenio de un taquero para aprovechar esta circunstancia y continuar teniendo ventas, a pesar de lo costoso del limón en estos momentos de la cuesta de enero.

Fue a través de las redes sociales del local de "Don Nacho" que se encuentra en Actopan, Hidalgo, como se dio a conocer una publicación para invitar a sus clientes a consumir en su negocio, con una tentadora oferta bajo el brazo.

El local anunció que en la compra de dos limones por 70 pesos, los clientes se llevarán un cuarto de kilogramo de carnitas con verdura y salsa incluida. ¡Qué ofertón!

Esta promoción tendrá vigencia hasta que el limón baje de precio, por lo que los internautas aplaudieron el ingenio del mexicano para sobrepasar tan complicado momento y hacer una tentadora, deliciosa y tradicional oferta.

Desde luego, entre la lluvia de comentarios hubo quienes aseguraron que se darán la oportunidad de aprovechar la promoción, mientras que otros reconocieron que no la pueden aprovechar porque viven en otros estados de México.

Seguramente esta ingeniosa oferta será imitada por algunos otros negocios con la finalidad de seguir teniendo buenas ventas en esta temporada difícil para todos.

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