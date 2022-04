VIDEO: Mamá se embarazó del ex de su hija.

Una noche de copas cambió la vida de una madre de familia para siempre, pues se embarazó del ex de su propia hija. Se trata de Mago, una mamá que frecuentaba las fiestas de su hija Caro y en una noche de tragos cometió una imprudencia.

Magos es una madre que se embarazó del ex-novio de su hija. ¿Qué pasó?

“Yo me involucré en las fiestas de mi hija porque vengo de una familia muy religiosa y espantada. Yo no podía salir ni a la esquina. Yo no quise que Caro sufriera lo mismo que yo”, dijo Doña Mago en Acércate a Rocío.

Mago se arrepiente profundamente de su romance con Jorge, pues arruinó su relación madre e hija.

“Yo sé que estuve mal, me arrepiento de todo corazón y por eso estoy en este programa: para que mi hija me perdone. Yo le ruego que regrese a la casa y no quiere”, continuó.

Aunque Jorge se puso contento por el embarazo, el joven se fue a Estados Unidos desentendiéndose del bebé.

“Esa noche tomamos muchísimo, no supimos lo que hicimos, me enteré que yo estaba embarazada, pero ya estaba en la menopausia y no lo podía creer”, dijo sobre el día que se embarazó de Jorge.

Caro no quiere perdonar a su mamá

El bebé de Mago y Jorge nació a pesar de la polémica familiar, pero Caro se niega a aceptarlo como su hermano y a perdonar a su mamá.

“Esa mujer me decepcionó muy feo y no la voy a perdonar. Fue una desgracia para mí porque una madre no hace esto. Lo que me hizo mi mamá no es justo. Estoy triste y enojada... yo no la voy a perdonar”, expresó la joven, de 15 años, en este programa.

Nuestros especialistas aseguran que hay una herida muy profunda en la familia, pero no basta con que Mago se sienta arrepentida. Según los expertos, Caro debe tener su espacio para sanar, pero Mago debe asumir su responsabilidad y aceptar que la vida no puede ser como antes: “Deben de trabajar en el perdón para liberarse”.

