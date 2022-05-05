VIDEO: Quiere vender a su hija con un hombre 20 años mayor.

La vida de una joven de 22 años cambió de la noche a la mañana, luego de que su mamá intentara venderla a un hombre mayor y de mejor posición económica.

En Acércate a Rocío, Miriam pide ayuda porque su hermana está vendiendo a su hija con un hombre 20 años mayor que ella.

"Ella se la está vendiendo a un hombre que le dobla la edad y que podría ser su padre. Yo le voy a poner un alto, no voy a permitir que venda a mi sobrina por dinero", expresó a este programa.

Fanny, la sobrina de Miriam, asegura que no quiere casarse con Víctor, pues le da asco y ella quiere salir con un joven de su edad. Además, también quiere estudiar diseño gráfico y dejar atrás su doloroso pasado pasado familiar.

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Madre está dispuesta a vender a su hija

Doña Rocío asegura que Fanny se enamorará de Víctor con el paso del tiempo y él le dará la solvencia económica que necesita.

"Fanny es mi hija y yo le digo que los chamaquitos que la pretenden no le van a dar lo que Víctor. Yo le digo que es el hombre que le conviene porque tiene un negocio y una casa, el amor viene con la convivencia", expresó.

Sin embargo, Fanny no está dispuesta a tener una relación sentimental con Víctor por complacer a su mamá.

"La verdad Víctor, nunca estuve enamorada de ti y no quiero nada contigo. Te pido perdón. Me sentía incómoda", señaló la joven.

Víctor asegura que es un caballero y que su intención no es incomodar a Fanny. El señor también ha confesado que ama a la joven y que no le interesa el dinero de la mamá: "No la tendría a la fuerza conmigo porque yo soy un caballero", dijo.

Aunque se dijo "dolido", Víctor se comprometió a no acercarse a Fanny.

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