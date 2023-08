Ten cuidado porque este es el signo más manipulador del zodiaco

Todos y cada uno de los signos del zodiaco tiene un lado A y uno B, o sea, aspectos positivos y negativos, Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de un signo en especial que es considerado como el más manipulador de todos.

¿Cuáles son los signos más manipuladores?

Escorpio

Este es un signo que comúnmente aparece en todos los listados y no podía ser la excepción en este. Escorpio es el más manipulador de todo el zodiaco, pues va por el mundo sin conocer los límites, ya que constantemente se vale de otras personas para conseguir lo quiere. Además de eso, jamás sentirá pena o remordimiento por ello y mucho menos pedirá perdón.

Cáncer

Este signo no solo es uno de los más manipuladores, sino también uno de los más vengativos, combinación bastante peligrosa. Además de eso, Cáncer es astuto pues sabe utilizar a los demás en su beneficio y sin que se den cuenta.

Pero como dijimos anteriormente, también es vengativo a más no poder, así que hay que tener mucho cuidado y no herirlo y las consecuencias podrían ser graves, pues de acuerdo con un estudio realizado por Federal Bureau of Investigation (FBI), el signo del cangrejo es el que acapara el mayor número de delitos.

Capricornio

Este signo también es posesivo, dominante y controlador, de ahí que siempre quiera tener a los demás con sus títeres. Sin embargo, al igual que Cáncer, Capricornio es muy vengativo y actuará sin piedad si lo hieren, así que trátalo con pinzas.

Piscis

Piscis es uno de los signos más sensibles y emocionales de todo el zodiaco, pero estas no necesariamente son características positivas de este signo, pues también puede usarlas para hacer el mal.

Piscis es bastante observador, meticuloso y calculador, por lo que siempre sabe cómo utilizar a los demás en su beneficio. Pero mucho ojo, porque también es un signo obsesivo y rencoroso, lo que lo hace peligroso.

Leo

El último signo de este listado es Leo, ya que la gusta hacerse notar siempre y sobresalir en todo, lo que lo puede convertir en una persona controladora, dominante y manipuladora. Leo hará todo lo que esté en sus manos para lograr sus metas y objetivos, no importa que use a algunas personas para conseguirlo.