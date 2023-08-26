¿Cuál signo es el más agresivo y conflictivo de todos?

Dentro del horóscopo, hay un signo en especial que se caracteriza por tener un carácter bastante complicado, pues siempre anda de malas y estalla a la menor provocación, de ahí que sea considerado como el más agresivo y conflictivo de todo el zodiaco.

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Este signo suele tener acciones negativas y sobre todo, un carácter bastante difícil de sobrellevar, pues nada le parece, todo le irrita y casi siempre actúa de forma impulsiva, por ello se recomienda tratarlo con cuidado o las consecuencias podrían ser muchas.

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¿Qué signo es el más agresivo? De acuerdo con la astrología occidental, Aries es el signo más agresivo y conflictivo del zodiaco.

Este signo, tiene una personalidad fuerte y su carácter otro poco, ambos aspectos salen a relucir cuando algo no le parece.

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Aries es un signo que está regido por el planeta Marte, el cual influye considerablemente en su personalidad, es por eso que es terco, obstinado y bastante conflictivo. Por esa razón, se dice que hay que tener mucho cuidado con este signo, sobre todo si se le llega a ofender.

Debido a estas características, Aries es considerado como el signo más agresivo y conflictivo del horóscopo, ya que la mayor parte del tiempo se la pasa enojado y de malas. No obstante, tiene una personalidad aventurera y entusiasta.

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¿Cuál es el signo más tranquilo?

A diferencia de Aries, Libra es el signo más pasivo de todo el horóscopo, ya que ama la paz, la armonía y constantemente busca equilibrar las situaciones que se le presentan en su vida, por eso, no es casualidad que esté representado por una balanza.

Libra es un signo bastante diplomático, amable y siempre trata de encontrar soluciones justas en cualquier circunstancia.