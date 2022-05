Cuñada de Yuya reaparece tras perder a sus gemelos. (VIDEO)

Pao Poulain, cuñada de Yuya, reveló en noviembre pasado la sensible pérdida de sus gemelos a pocas horas de haber nacido luego de que el parto se le adelantara dos meses, desde entonces, la familia de la influencer ha vivido momentos complicados.

Platicamos en EXCLUSIVA con Ana Luz Saso, la activista que destapó acoso contra Yuya. ¡Ha sido amenazada de muerte!

Fue Poulain quien dio a conocer tan lamentable noticia a través de sus redes sociales, aclarando que su deceso se dio a pocas horas de haber nacido, y aunque no pudo tenerlos con ella mucho tiempo, señaló que siempre serán sus bebés.

“Dicen que al destino le gusta jugar, a prometer aquello que no puede dar. Gracias mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi 7 meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos e inolvidables minutitos. Serán siempre nuestros bebés”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la esposa del youtuber Fichis, hermano de Yuya, tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a una infección en los riñones, por lo que tuvo que practicársele una cesárea de urgencia y tras dar a luz, los bebés se mantuvieron en estado de gravedad hasta que se dio a conocer que los gemelos no habían sobrevivido.

La lamentable noticia causó conmoción entre los seguidores de la pareja que anteriormente habló de las complicaciones que tuvieron para al fin poder ser padres, desafortunadamente el repentino alumbramiento provocó que su sueño se viera frustrado.

Te puede interesar: Así fue el romántico momento de Yuya y Sidhartha sobre el escenario.

Reaparece la cuñada de Yuya

A seis meses de lo sucedido, Pao Poulain y Fichis continúan con sus vidas y se encuentran tratando de superar su pérdida con terapia psicológica y el apoyo de sus familiares y amigos. Incluso retomaron su canal de YouTube “Amor eterno”, donde comparten detalles de su día a día en pareja.

Hace días, Fichis comentó que su esposa se sometería a una intervención quirúrgica con fines estéticos, ya que le embarazo le produjo flacidez en la piel. En tanto que la influencer dijo en el video titulado “Después del embarazo necesito una lipo” que le iban a sacar 4 litros de grasa.

“Pandillas, me va a hacer una lipoescultura, me van a quitar la grasa del tórax, del abdomen, porque subí un buen de peso, y esa grasa, no creo que toda, me la van a poner en los glúteos”, dijo la cuñada de Yuya antes de la intervención.

El día de ayer, Poulain confirmó que ya fue intervenida y se encuentra en recuperación, incluso dijo que ya tuvo su primera cita post operatoria y el médico le dijo que su recuperación va viento en popa.