VIDEO: Cynthia Klitbo manda contundente mensaje a Niurka.

Se llevó a cabo una alfombra roja para celebrar a las telenovelas mexicanas, evento al que asistió Cynthia Klitbo con un deslumbrante vestido verde.

Juan Vidal habla acerca del acoso que ha vivido durante su carrera.

Recordemos que la actriz ha pasado meses difíciles tras darse a conocer que rompió con Juan Vidal en muy malos términos.

Y es que, Juan Vidal le habría quedado a deber cerca de 90 mil pesos mexicanos a la villana de telenovelas, dinero que no ha visto la luz del día.

En otros temas, diversos programas de espectáculos han dado a conocer algunos audios de Juan Vidal agrediendo a Cynthia verbalmente, además de criticar su forma de dormir.

Y quien también ha estado envuelta en la polémica es Niurka Marcos, pues inició un amorío con Juan Vidal dentro de un reality show repleto de figuras del entretenimiento.

Te puede interesar: ¿Niurka le pagó a Juan Vidal para tener intimidad?

Cynthia Klitbo reacciona al nombre de Niurka

La vedette cubana ha defendido a Juan Vidal a capa y espada, incluso aseguró en una conferencia de prensa ofrecida en un hotel de la Ciudad de México que “cada quien habla de la fiesta cómo le va”.

En su reciente encuentro con la prensa, Cynthia Klitbo respondió a las declaraciones de Niurka Marcos dando a entender que la cubana no está a su nivel.

“Yo no puedo hablar de la señora, porque como ella dice, solo somos compañeras. Yo soy una primera actriz, yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja”, declaró.

Klitbo expresó que su agenda saturada no le permite estar al pendiente de la vida de Niurka Marcos: “Yo tengo muchas cosas que hacer, estoy saturada de trabajo, y no me voy a poner a mercadear porque no es mi estilo”, declaró.

Y sobre una posible demanda a Juan Vidal para obtener su dinero de vuelta, la actriz asegura que “está todo en manos del juzgado. No puedo hablar al respecto porque si no hay problemas”.

También te puede interesar: Filtran audios de Juan Vidal violentando a Cynthia Klitbo.